Idées-cadeaux pour papa

Le 16 juin, on célébrera papa comme il se doit dans le cadre de la fête des Pères. Oubliez les outils ennuyants et la traditionnelle cravate, et offrez à votre père un cadeau personnalisé dont il se souviendra longtemps.

De quel type est votre papa?

Pour le papa classique

Sobre et chic

Inspiré de la vie urbaine montréalaise, le sac de cuir McGill de la marque Lowell sera faire jaser les collègues de papa. Fait de cuir brut, cette mallette de couleur cognac peut se porter à la main ou sur l’épaule. Les matières sobres utilisées pour sa confection traversent les années sans jamais prendre de rides. 495 $ au lowellmtl.ca

Arômes virils

On retrouve dans le nouveau parfum Wood Infusion de la marque australienne Goldfield & Banks les arômes classiques par excellence. Cette fragrance boisée est légèrement rehaussée par une touche d’exotisme; un bel équilibre pour le papa classique, mais audacieux. 225 $ à la boutique ETIKET à Montréal.

Du pur classicisme

Cette montre minimaliste à trois aiguilles avec bracelet de cuir de la marque Fossil représente la beauté masculine à l’état brut. Alors que nous n’en avons presque plus besoin pour connaître l’heure, la montre est devenue un accessoire tendance à part entière. Spécialement à 125 $ dans les boutiques Fossil.

Pour le papa épicurien

Un alcool aussi pur que le cristal

La vodka Houpert & Frère a été doublement médaillée d’or au San Francisco World Spirits Competition en 2016, c’est pourquoi les papas amateurs de vodka de grande pureté s’en régaleront. Issu d’une distillerie tenue par deux frères, inspirée de leur grand-oncle, cet alcool familial prend tout son sens comme cadeau de fête des Pères. 45 $, à la SAQ.

Matin caféiné

En plus d’offrir une machine à café Nespresso à votre papa pour la fête des Pères, pourquoi ne pas l’amener la magasiner directement à la nouvelle boutique Nespresso sur la rue Crescent, et en profiter pour assister à un atelier sur le café par le fait même? Il pourra repartir avec de nouvelles connaissances sur le café et avec la Lattissima One par exemple, la machine qui lui permettra de déguster des cappuccinos et de délicieux latte macchiato tous les matins. 450$, au nespresso.com ou en boutique.

Faire son Kombucha

Papa adore le kombucha? Ce kit de démarrage le fera alors sauter de joie. En plus de prendre plaisir à fabriquer lui-même sa boisson préférée, il épargnera beaucoup d’argent. La trousse tout-en-un de Brew Your Bucha est parfaite pour les débutants; elle comprend tous les ingrédients nécessaires à la fabrication ainsi qu’un mode d’emploi détaillé. Kit de départ Kombucha, 53 $ au brewyourbucha.com ou sur Amazon.

Pour le papa amateur de petits pots

Coffret entretien de la barbe

Cet ensemble de soins pour la barbe de Groom est le cadeau parfait pour les papas barbus! Il comprend un savon nettoyant, une huile de fragrance Tabac et une autre de fragrance originale, un peigne pliant et un baume. 90 $, en ligne au lesindustriesgroom.com

Forfait détente

Pour la fête des Pères, le Strøm Spa Nordique propose deux forfaits pour les papas : le Courant et l’Immersion. L’un comprend l’expérience thermale et le lunch, alors que l’autre offre aussi l’expérience thermale et le lunch, mais papa aura aussi droit à un massage suédois ou à un soin du visage. 95 $ et 190$, en ligne au stromspa.com

Produits de luxe écolos

Papa prend maintenant soin de ses cheveux et de sa peau, mais il est aussi sensibilisé aux problèmes environnementaux. C’est pourquoi la gamme de soin Wise est un cadeau idéal pour lui! Les shampoings, revitalisants, savons et nettoyants pour le visage sont tous faits d’ingrédients naturels tels le chanvre et l’écorce de bouleau, en plus de venir dans des emballages minimalistes qui aident à réduire l’utilisation du plastique. 115 $, en ligne au wisemenscare.com