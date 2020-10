France Castel et Marie-Claude Barrette animeront On jase-tu?

Le 19 novembre prochain marquera le retour de l’action intergénérationnelle On jase-tu?, dont Marie-Claude Barrette et France Castel sont les porte-paroles.

Initiative du magazine Bel Âge, On jase-tu? sensibilise la population à l’importance de s’unir contre l’isolement social. Cette problématique occasionne des risques majeurs pour la santé physique et mentale, dont un fort taux de dépression et quatre à cinq fois plus d’hospitalisations, notamment pour des chutes. Sans compter la perte d’une vaste expérience: les aînés sont une véritable richesse pour la communauté.

Depuis bientôt trois ans, On jase-tu? réunit des milliers de personnes à travers le Québec, le même jour, au même moment, pour prendre un café ensemble. Cette année encore, la population est invitée à se mobiliser de deux façons:

Un grand rassemblement virtuel On jase-tu? le 19 novembre

Les Québécois pourront participer au grand rassemblement virtuel animé par Marie-Claude Barrette et France Castel, qui aura lieu à 11 h le jeudi 19 novembre prochain et sera diffusé sur différentes plateformes, dont les pages Facebook de On jase-tu?, de Bel Âge et de certains de nos partenaires, ainsi que la chaîne Youtube de Bel Âge. Plusieurs personnalités viendront jaser avec le duo aimé du public .

Un mot-clic = 1$ versé à l’organisme Les Petits Frères

Tous les Québécois pourront aussi se prendre en photo ou écrire un message de soutien le 19 novembre, et les partager sur les réseaux sociaux, avec le mot-clic #onjasetu.

Pour chaque hashtag partagé, les commanditaires s’engagent à verser 1$ à l’organisme Les Petits Frères, qui lutte contre l’isolement social des personnes de 75 ans et plus au Québec. Un minimum de 10 000$ sera remis à l’organisme pour aider les aînés les plus isolés.

Depuis le début de la pandémie, beaucoup se sentent plus seuls que jamais. Or, notre magazine et l’équipe de notre action On jase-tu? s’engagent depuis plus de trois ans à briser l’isolement social au Québec. Nous tenions donc tous à nous investir bénévolement, en ces temps particulièrement difficiles, pour soutenir les personnes aînées, contraintes à une solitude encore plus grande.» – Aline Pinxteren, éditrice et rédactrice en chef de Bel Âge

Bien que les mesures de confinement soient pesantes pour l’ensemble de la population, elles se termineront une fois la pandémie contrôlée. Pour de nombreuses personnes aînées, par contre, cette privation de lien social subsiste toute l’année, au quotidien.