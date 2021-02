Atténuer les cernes sous les yeux

De multiples facteurs causent la formation de cernes sous les yeux. Avec l’âge, ils deviennent plus visibles mais il est possible d’atténuer leur apparence.

Deux principaux types de cernes existent : les colorés et les gonflés, qui créentdes poches sous les yeux. «En vieillissant, un creux se forme naturellement sous l’œil puisque l’on perd du gras», explique Marilyne Gagné, présidente-fondatrice de Dermapure.

À partir de la mi-trentaine environ, il est normal de voir apparaître des cernes plus prononcés. Les habitudes de vie vont littéralement teinter les cernes.

Et tout n’est pas lié au sommeil. «J’en suis la preuve vivante, dit Mme Gagné. À 20 ans, j’étais naturellement cernée […] et les gens me disaient toujours que j’avais l’air fatiguée, même si j’avais bien dormi. C’est dans ma génétique.»

Outre l’aspect héréditaire, les mauvaises habitudes de vie comme celles de fumer, ne pas boire suffisamment d’eau et consommer de l’alcool régulièrement jouent un rôle.

«On ne va pas corriger ses cernes en ayant que de bonnes habitudes, mais ça vient l’amplifier», précise Mme Gagné.

La couleur des cernes peut varier d’une personne à l’autre. «Ça dépend de notre teinte de peau naturelle. On a beaucoup de vaisseaux sous l’œil et si on a une peau mince, on va en voir davantage la couleur.» – Marilyne Gagné, présidente-fondatrice de Dermapure

Éléments à surveiller

L’alcool, par exemple, en retenant l’eau engendrée par sa consommation, fait gonfler les yeux.

Comme le soleil amincit la peau, il faut se protéger avec un bon écran solaire, sans oublier le contour des yeux.

«Le soleil, c’est l’ennemi numéro un. Il est responsable de 85% du vieillissement», indique la présidente de Dermapure. À tort, les gens croient parfois qu’il donne un teint plus en santé. Or, avec les années, le soleil rend nos cernes de plus en plus foncés.

Traitement

«Les gens qui se trouvent enflés, surtout le matin, peuvent tapoter avec leurs doigts à partir du centre de l’œil jusqu’à l’extérieur, explique l’experte. Ça va drainer la lymphe pour aider à dégager les yeux.»

Il se vend aussi en clinique des masques de gel d’ingrédients actifs qui travaillent sur cette zone fragile. Attention, ils préviennent les cernes plutôt leur traitement.

Si l’on a les cernes creusés, on peut les corriger avec de petites injections d’acide hyaluronique, qui peut retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau.

«Si on en met juste un petit peu, ça va attirer l’eau pour venir hydrater la zone», assure Mme Gagné.

Pour atténuer des cernes colorés, les injections de plasma riche en plaquettes (PRP) sont une solution. «C’est ton propre sang, centrifugé, dont une partie est injectée pour stimuler la peau à se régénérer et à s’épaissir un peu», explique Mme Gagné.

Quant aux poches très prononcées, une opération (blépharoplastie) est nécessaire. Il s’agit d’enlever ou déplacer la poche de gras de façon presque permanente.

«Même si le sommeil n’est pas toujours la cause des cernes foncés, bien dormir reste la clé pour un regard moins fatigué», dit l’experte.