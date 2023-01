Une Québécoise se démarque au World Miss University 

La détermination de Dominique Doucette, candidate au concours de beauté international de World Miss University à Séoul en Corée du Sud, a payé. La résidente du quartier Lebourgneuf, à Québec, s’est taillé une place de choix en se classant première dauphine et en remportant plusieurs prix.

La candidate a su se dépasser et est récompensée de ses efforts et termine seconde du concours. «Je me sens vraiment bien et je suis vraiment fière, car j’ai battu un record, réagit-elle. Je me suis classée deux fois à l’international, une fois en 2015 en gagnant Miss Teenager et cette année avec cette place de première dauphine.» Elle ne comptait tout de même pas s’arrêter en si bon chemin. En plus de ce classement, elle décroche le prix de Miss Sincérité, qui récompense son authenticité, et la bourse AnyChat. «AnyChat c’est une application spécifiquement créée pour le concours à Séoul afin de permettre aux candidates d’échanger entre nous sans la barrière de la langue», détaille-t-elle.

Au total, Dominique Doucette repart avec la somme de 75 000 $US, qui, selon les conditions du concours, doit être réinvestie dans des études. La gagnante compte avec cette bourse entamer une maîtrise en gestion de projets.

Palmarès pour le Canada

Dominique Doucette se classe donc seconde parmi soixante candidates. «Je suis vraiment contente du résultat, car c’est aussi un record pour le Canada qui n’avait pas remporté autant de prix dans les 30 dernières années.»

Mieux, elle devient la première femme à accumuler autant de prix durant cette cérémonie et à amasser une somme aussi conséquente pour une bourse d’études. «Le fait de gagner ces prix me permet aussi de me dire que j’ai été capable de bien représenter le Canada en Corée du Sud», conclut celle qui atteint le plus haut classement à des concours de beauté à travers tout le Canada.

Satisfaite du déroulement de la compétition à Séoul, Dominique Doucette a l’espoir de «revenir et de s’impliquer dans cette organisation» lors du prochain World Miss University.