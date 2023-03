5 choses à savoir pour la Journée internationale des droits des femmes

Lucie Ferré et Arianne Lebreux-Ebacher

En cette Journée internationale des droits DES femmes, Métro a concocté une liste de 5 choses à savoir sur les acquis, mais aussi sur les luttes toujours en cours pour atteindre l’égalité entre les sexes.

1- Les origines de la Journée internationale des femmes

Au Québec, le 8 mars 1971, le Front de libération des femmes lance officiellement une campagne nationale pour l’avortement libre et gratuit, en marchant notamment dans les rues de Montréal. Les groupes de femmes, les syndicats et les groupes communautaires décident alors de faire du «8 mars» une manifestation annuelle.

Les années 1970 représentent un contexte de mouvements sociaux pour le droit de vote des femmes et leurs conditions de travail à travers le monde, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. La Journée internationale des femmes est alors officialisée par l’ONU en 1977.

2- Le Québec, dernière province à accorder le droit de vote aux femmes

C’est le 25 avril 1940 que les Québécoises ont enfin pu voter et devenir candidates aux élections provinciales, soit 24 ans après le Manitoba, qui a été la première province canadienne à le permettre en 1916. La même année, la Saskatchewan et l’Alberta ont suivi le mouvement, et c’est seulement en 1969 que les Premières Nations au Québec obtiennent le leur.

En 1961, Claire Kirkland-Casgrain, du parti libéral, deviendra la première femme élue au Parlement de Québec. Il faudra attendre 2012 pour que Pauline Marois, du parti québécois, devienne la première femme première ministre du Québec.

3- Les femmes gagnent toujours moins que les hommes en 2022

Selon Statistique Canada, les femmes âgées entre 25 et 54 ans gagnaient en moyenne 32,10$/heure en 2022, tandis que les hommes, eux, gagnaient 36,94$/heure. L’écart est encore plus grand pour les femmes racisées du même groupe d’âge, qui faisaient en moyenne 29,38$/heure.

Pourtant, en 1997, la loi sur l’équité salariale entrait en vigueur au Québec dans le but de justement corriger les écarts de salaires fondés sur le sexe.

4- Quand femmes et tavernes ne faisaient pas bon ménage

Pendant plus de quarante ans, il était interdit aux femmes de se rendre dans une taverne pour y boire un coup ou même y travailler. C’est en 1937 que le gouvernement de Maurice Duplessis vote une loi interdisant leur accès aux femmes. La raison ? Elles seraient un symbole de l’immoralité et du désordre qui règnerait dans les tavernes…

En 1969, plusieurs d’entre elles seront occupées par des femmes pour revendiquer leur droit d’accès. En 1979, la Loi interdisant l’accès des femmes aux tavernes est abrogée, et une nouvelle loi entre en vigueur le 22 juillet 1981, ouvrant aux femmes leurs portes.

Presque trop beau pour être vrai, la nouvelle loi sera étendue à l’ensemble des tavernes québécoises qu’en 1986, ce qui permettra enfin aux femmes d’aller boire une bière en paix.

5- L’unique première ministre dans l’histoire du Canada

Kim Campbell.

Oui, il y a déjà eu une première ministre au Canada. Si on vous apprend quelque chose, c’est peut-être normal, car elle n’est restée que 4 mois à la tête du gouvernement…

Kim Campbell, 46 ans, devient première ministre du Canada en 1993, la première femme dans l’histoire du Canada à accéder à un tel poste.

Bien qu’elle espère symboliser un renouveau politique, elle parait froide aux yeux du grand public canadien lors de sa campagne aux élections fédérales à l’automne 1993. L’une de ses erreurs fut de déclarer que «les choses sérieuses ne se discutent pas pendant les élections».

Le 25 octobre 1993, elle et son parti connaissent une défaite historique: seuls deux candidats du parti sont élus à travers le Canada.

Un rappel annuel La Journée internationale des droits des femmes a pour but de prendre conscience du travail accompli dans les luttes féministes, mais également d’observer ce qui reste à faire pour atteindre l’égalité entre les sexes.