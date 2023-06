Congés parentaux: «hausse historique» de la participation des pères

Les papas québécois ayant accueilli un nouvel enfant au sein de leur famille sont de plus en plus nombreux à prendre des congés parentaux. La durée de ces retraits temporaires du monde du travail chez les hommes est également en hausse.

C’est ce que révèlent des données colligées par le Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP), partagées à l’occasion de la 11e Semaine québécoise de la Paternité, qui s’achève ce dimanche, jour de la fête des Pères.

Cette «hausse historique» du nombre de pères inscrits découle notamment de l’instauration de la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail, adoptée en 2020, affirme le CGAP.

Cette loi avait été introduite afin d’encourager les couples à mieux se répartir le poids de la responsabilité parentale dans les mois suivant la naissance d’un bébé.

«Les données du premier semestre 2021 démontrent que les nouvelles mesures ont déjà entraîné des changements importants quant à la présence des pères au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Le Conseil de gestion accueille ces changements avec fierté, vu l’importance de l’engagement des pères durant la première année de vie de l’enfant», souligne le CGAP.

Des papas plus présents

La Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d’assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail offre la possibilité aux parents d’obtenir des semaines de congés supplémentaires. La condition pour pouvoir en bénéficier est que les deux membres du couple prennent huit semaines de prestations partageables (au régime de base) ou six (au régime particulier) chacun.

Ainsi, les données révèlent que 20 % des couples prestataires ont partagé suffisamment de semaines de prestations parentales lors du premier semestre de 2021, contre 8 % lors de la même période en 2020.

On observe également que les pères sont de plus en plus présents dans la part des prestations partageables. Les valeurs les représentant ont grimpé de 23% depuis 2014, à 25% en 2021.

Enfin, le CGAP constate que les papas ont pris 10 semaines de prestations en moyenne en 2020, alors que ce chiffre stagnait à 9 semaines depuis 2006.

«Cette augmentation confirme une présence accrue des pères auprès de leur enfant», note le CGAP.

Le conseil précise toutefois que ces analyses constituent «un portrait préliminaire des effets des récents changements législatifs», car les mesures introduites sont entrées en vigueur en janvier 2021 et que les parents peuvent utiliser leurs prestations jusqu’à 78 semaines après la naissance de leur enfant.