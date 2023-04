Récolte d’une somme record pour la relève de Polytechnique

Quelques 550 convives ont célébré les bâtisseurs du génie québécois lors du 34e Dîner Annuel des amis de Polytechnique Montréal le 13 avril dernier. Une somme record de 1 M$ a été récoltée pour l’occasion.

C’est 150 jeunes diplômés et étudiants de l’établissement d’enseignement supérieur d’ingénierie qui étaient conviés à ce Grand Dîner Annuel dans le cadre du 150e anniversaire de la faculté. Cet événement représente la plus importante activité de financement de l’institution.

Sous la présidence du président et chef de la direction Bombardier, Éric Martel, l’événement-bénéfice a rassemblé un grand nombre de personnalités politiques. Le ministre fédéral canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, étaient en effet présents.

La philanthropie est plus que jamais importante dans la réalisation des missions universitaires. Éric Martel, président d’honneur de l’événement et président et chef de la direction de Bombardier.

Une cinquantaine d’entreprises du milieu des affaires et du génie étaient aussi au rendez-vous, afin de soutenir la priorité de l’institution à maintenir sa position de cheffe de file dans les domaines du génie et de l’innovation.

L’événement a été organisé par la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, un OBNL fondé en 1973 dans le but de faire rayonner Polytechnique Montréal par le biais de la philanthropie.