Le REV Saint-Denis, toujours sur la voie des records

Le nec plus ultra des pistes cyclables de Montréal, le réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis, continue de voir sa popularité exploser, particulièrement en ce début de saison estivale 2023. Chaque mois printanier, le REV St-Denis a battu ses propres records.

Ce sont 208 000 cyclistes qui ont emprunté le REV au niveau du croisement des rues St-Denis et des Carrières, ce mois de juin 2023. Il s’agit d’un record absolu de passages, devant un compteur à cyclistes à Montréal. En moyenne, 6900 cyclistes ont emprunté le REV quotidiennement. Le précédent record datait de… mai 2023, le mois précédent. Le compteur dans ce secteur avait alors enregistré 201 840 passages.

Plus au sud, le REV St-Denis, au croisement avec la rue Rachel, a aussi battu son propre record de fréquentation, avec 178 972 passages en juin 2023. Le record a été battu de peu, il y avait eu 178 144 passages en juillet 2022, un mois pourtant plus chaud.

Une popularité printanière

Depuis son ouverture à la fin 2020, la popularité du REV St-Denis explose d’année en année. Ainsi, en avril 2021, le REV Saint-Denis (au croisement des Carrières) enregistrait environ 70 000 passages. Ce chiffre est passé à 102 000 en 2023 (+46%). Rebelote pour les mois de mai et juin, où entre 2021 et 2023, où la fréquentation de la piste cyclable a augmenté respectivement de 53% et de 36%.

Au coin de la rue Rachel, le REV St-Denis a aussi vu le nombre de passagers exploser en deux ans, entre 2021 et 2023. Pour le mois d’avril, la hausse est de 46%, pour le mois de mai, de 57% et pour le mois de juin, de 41%. D’ailleurs, le REV St-Denis avait battu son record de fréquentation sur une journée, soit 10 000 passages, le 19 juin dernier.

La question se pose désormais de voir si le mois de juillet 2023 sera lui aussi record. En 2022, c’était durant le mois de juillet où la fréquentation avait été la plus forte. En 2021, par contre, le REV avait davantage été emprunté au mois de septembre. Pour l’instant, les premières données ouvertes de la Ville indiquent une tendance vers un mois de juillet 2023 record. Effectivement, la fréquentation journalière des six premiers jours de ce mois est de 7144 passages, en nette hausse par rapport aux 6505 passages quotidiens de juillet 2022.