Comment choisir une imprimante selon nos besoins? Voici un guide pour faciliter ce choix

Choisir son imprimante est un exercice difficile, car tout dépendamment de notre besoin, l’imprimante choisie devra être adaptée. Alors que ce soit pour un usage personnel ou professionel, il existe divers types d’imprimantes qui saura répondre à ce besoin.

Plusieurs modèles sont disponibles en magasins et on entend toutes sortes de choses sur les économies à long terme avec la technologie laser.

Mais voilà que les imprimantes à réservoirs ne laissent pas leur place non plus.

Le meilleur conseil d’achat reste toujours le même: Choisir l’appareil qui répond le mieux à nos besoins.

Voici un petit guide pour aider à choisir un produit qui convient à l’usage qu’on veut en faire.

Le choix reste: Imprimante laser ou à jet d’encre?

Les types d’imprimantes

Bien qu’il existe différents types d’imprimantes, on distingue 2 principales technologies d’impression: le laser et le jet d’encre.

La différence: une impression au jet d’encre est composée de minuscules gouttelettes qui viennent se déposer sur le papier tandis qu’avec le laser, la poudre d’encre est fusionnée au papier par un procédé électrostatique.

Pour les imprimantes laser, il y a 2 types de technologie:les imprimantes laser et les imprimantes LED.

La principale différence entre les 2 est au niveau du processus d’impression : l’imprimante laser utilise une seule lumière qui attire l’encre et crée un point à la fois sur le papier alors que l’imprimante LED utilise plusieurs lumières. Les imprimantes laser utilisent un système plus complexe, avec un miroir et une lentille qui nécessitent un alignement très précis comparé aux imprimantes LED qui ont des pièces mécaniques et un processus d’impression simplifiés. Par contre, très peu de fabricants utilisent la technologie LED.

Dans tous les cas, il existe des modèles monochromes (noir seulement) et des modèles couleurs. Auxquels on ajoute plusieurs options en choisissant un modèle multifonction.

On aura donc à choisir parmi un choix qui ressemble à ceci :

•Imprimante jet d’encre (couleur ou monochrome)

•Imprimante laser (couleur ou monochrome)

•Imprimante LED (couleur et monochrome)

Pas trop évident de savoir laquelle convient le mieux à ses besoins!

Alors voici quelques infos pour vous éclairer davantage.

Les imprimantes à jet d’encre

Leur coût d’achat initial est habituellement plus bas que celui d’une imprimante laser par contre, les cartouches d’encre sont généralement à remplacer plus souvent. Par exemple, avec une cartouche d’encre à 40$, on imprimera environ 500 pages alors qu’avec un toner laser à 65$, on imprime 1000 pages. Cependant, il existe des cartouches d’encre «à rendement élevé», des cartouches «XL» celles-ci contiennent plus d’encre et permettent d’imprimer un plus grand nombre de pages avant d’être à remplacer.

On comprend qu’au final, le coût d’impression par page sera généralement plus élevé en optant pour la technologie jet d’encre. Mais c’est vrai seulement si on imprime beaucoup de pages; ce n’est qu’après plusieurs centaines de pages imprimées qu’on commence à économiser.

Autre élément à considérer dans le calcul, le type de cartouches d’encre couleur: certains modèles utilisent un seul bloc qui contient les 3 couleurs primaires alors qu’avec d’autres, ce sont 3 cartouches séparées. L’inconvénient avec les cartouches couleur en un seul bloc, c’est que si une seule des 3 teintes est à sec, on doit tout changer et en acheter une nouvelle; il y a donc un certain gaspillage qui peut coûter cher à long terme.

Comme il s’agit d’encre liquide, les cartouches peuvent aussi s’assécher si on ne les utilise pas régulièrement, un aspect dont on n’a pas à se soucier avec la technologie laser.

La compagnie Epson offre des imprimantes à jet d’encre, notamment la XP-4100.

Les imprimantes avec cartouche à recharger

Les imprimantes traditionnelles à jet d’encre utilisent des cartouches d’encre, une pour les différentes couleurs, mais pour les imprimantes EcoTank d’Epson, elles utilisent plutôt des réservoirs rechargeables. Tout dépendamment du modèle de l’imprimante, il est possible de voir en temps réel le niveau d’encre présente dans le réservoir.

Ce qui est merveilleux avec les imprimantes EcoTank d’Epson, c’est que l’encre ne sera jamais sèche, car elles utilisent des bouchons hermétiques.Un autre avantage est qu’on augmente notre productivité, car on ne manquera jamais d’encre, on peut voir à quel niveau est chaque couleur d’encre. Les imprimantes EcoTank affirme que 4 bouteilles d’encre remplacerait 80 cartouches d’encre traditionnelle! Alors, à moins de ne pas vérifier ponctuellement, il n’y a aucune raison d’en manquer!

Epson propose également des imprimantes à encre rechargeable.

Les imprimantes laser

Bien que leur coût à l’achat soit généralement plus élevé que pour les imprimantes jet d’encre, celles au laser sont plus économiques pour les forts débits d’impression.

Le coût du toner est plus élevé, mais il permet d’imprimer un nombre de pages beaucoup plus important et surtout plus rapidement, un élément à considérer dans un contexte professionnel, mais qui perd beaucoup de son importance dans un contexte domestique et personnel.

À titre indicatif, une cartouche pour imprimante jet d’encre permet d’imprimer entre 100 et 1500 pages alors que pour un toner laser, ce chiffre augmente entre 1000 et 10 000 pages et plus.

Comme le processus d’impression est différent, les images imprimées au laser sont plus précises puisqu’on ne verra pas de «grains d’encre». Par contre, pour l’utilisation avec du papier photo, le résultat sera meilleur avec le jet d’encre.

Côté résistance, les impressions laser sont plus résistantes à la lumière et ont tendance à durer plus longtemps.

Il faut aussi savoir que l’impression couleur coûte très cher mais pour la monochrome, les prix sont plus accessibles.

La compagnie Epson offre toutes sortes d’imprimantes, dont celles à laser.

Les imprimantes LED

On les retrouve de plus en plus en magasin, mais le choix reste encore très limité.

On utilise le même type de toner que pour les imprimantes laser. Tout dépendant du modèle, ces imprimantes peuvent être plus rapides que celles au laser et être vendues moins cher.

Epson annonce l’arrivée des imprimantes LED dans leur compagnie.

Les modèles multifonctions

Qu’elles soient au jet d’encre ou laser, les modèles multifonctions sont habituellement plus chers que ceux qui se chargent uniquement de l’impression. Par «multifonctions», on veut dire que c’est à la fois une imprimante, un numériseur, un photocopieur et une imprimante photo. Par contre, il ne faut savoir que la qualité de numérisation laisse souvent à désirer.

La compagnie Epson produit des imprimantes multifonctions.

Choisir selon ses besoins

La meilleure imprimante est celle qui convient à vos besoins, donc on ne peut pas affirmer que tel modèle ou telle technologie est la meilleure.

Par contre, on peut vous aider à faire un choix en mettant de l’avant les points à considérer.

Coût d’impression: attardez-vous au coût d’impression par page, même si les imprimantes laser reviennent moins chères, il est important de savoir que c’est le cas seulement après un certain nombre d’impressions. Si vous n’imprimez que quelques pages par année, l’économie ne sera pas bien importante, au contraire.

Type de cartouche d’encre: quels types de cartouches sont utilisés pour les modèles au jet d’encre: les blocs qui contiennent 3 couleurs doivent être remplacé plus souvent, les cartouches séparées durent plus longtemps, tout particulièrement celles qui sont XL ou à haut rendement. Par contre, l’encre sèche si on ne l’utilise pas.

Impression photo: misez sur le jet d’encre si vous prévoyez imprimer des photos car le laser ne donne pas de bons résultats.

Résolution: regarder la qualité d’impression, on l’évalue en fonction de la résolution des images imprimées. Un modèle qui produit des images de 4800 x 1200ppp (pixels par pouces) sera plus précis qu’un qui offre du 600 ppp.

Rapidité: la vitesse d’impression peut aussi être un argument si on imprime beaucoup. Attardez-vous au nombre de pages par minute (ppm) qu’on peut imprimer.

Connectivité: plusieurs imprimantes se connectent au réseau domestique et communiquent avec l’ordi en mode Wi-Fi, pas de fil!

Impression à distance: de plus en plus de modèles intègrent les technologies de stockage dans un nuage et d’impression à distance. Ça permet d’enregistrer les documents à imprimer dans son Cloud ou encore, quand c’est possible, de les imprimer à distance en utilisant une application.

