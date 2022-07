Les contenus collaboratifs, la nouvelle tendance des réseaux sociaux

L’union fait la force. Sur les réseaux sociaux, cet adage prend tout son sens avec de nouvelles fonctionnalités qui mettent la collaboration à l’honneur. Facebook, Instagram, Snapchat et désormais Twitter, tous ont cédé aux contenus collaboratifs. On fait le point sur cette tendance qui renforce encore plus les communautés et booste les publicités sur les réseaux sociaux.

Encore une fois, c’est TikTok qui est à l’origine de cette tendance. Le géant chinois a rendu populaire les contenus collaboratifs avec son option « Duo », permettant de publier un contenu en utilisant une vidéo d’un autre utilisateur, déjà existante sur l’application. Des contenus qui permettent ainsi de booster les échanges entre les utilisateurs.

Face au succès de l’application, les réseaux sociaux déjà installés se sont, à leur tour, intéressés à cette dynamique pour relancer l’engagement sur leur plateforme. Le dernier en date ? Twitter avec ses tweets collaboratifs. Encore en test, cette option, baptisée « CoTweet« , permet d’inviter un autre utilisateur de Twitter à participer à la création d’un tweet.

La nouvelle option ne sera disponible que pour certains comptes aux Etats-Unis, au Canada et en Corée du Sud, et ce dans un temps imparti. Twitter n’a pas indiqué les critères pour avoir accès à cette fonctionnalité encore en test.

En publiant un « CoTweet », le tweet sera publié sur les deux comptes concernés. Le pseudonyme ainsi que la photo de profil des deux comptes apparaîtront en haut du tweet.

Pour créer un tweet collaboratif, l’utilisateur pourra donc sélectionner l’option, ce qui enverra une invitation pour accepter la création à l’utilisateur concerné. A noter, qu’une fois le tweet créé, il ne sera plus possible de le modifier après avoir lancé l’invitation. Malgré tout, si l’invité refuse le CoTweet, ce dernier sera automatiquement supprimé et s’il se ravise une fois le CoTweet publié, il pourra toujours retirer son nom, ce qui transformera le contenu en un tweet normal et le supprimera sur son compte.

Les utilisateurs ne pourront créer un CoTweet qu’avec leurs abonnés ayant un profil public.

Instagram était déjà monté à bord du train de la collaboration en s’inspirant là encore de TikTok, en 2021. Le réseau social de Meta a lancé son option « Remix » pour son format Reels, ses vidéos courtes en vogue, un copier-coller de l’option Duo de TikTok. Mais le réseau social permettait déjà de publier des posts collaboratifs sur le fil d’actualité. Une option largement utilisée par les créateurs de contenus et les célébrités pour la promotion de produits ou d’événements avec des marques. Une option également lancée sur Facebook fin juin 2022.

Snapchat a aussi plus récemment annoncé la possibilité de publier des stories partagées. Un bon moyen pour booster l’engagement des utilisateurs sur les différentes plateformes, tout en mettant en avant les collaborations entre les influenceurs et les marques, permettant ainsi une meilleure monétisation des contenus.