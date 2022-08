Voyez à quel moment un film ou une série sera retiré de Netflix grâce à ce site

Vous vous êtes entrepris dans une longue série sur Netflix ou avez des films que vous avez mis dans votre liste? Aurez-vous assez de temps pour tout écouter avant que ceux-ci ne soient retirés du catalogue? Le site FlixBoss nous permet de savoir à quelle date un film ou une série sera retiré sur la plateforme de diffusion en ligne.

Netflix regorge de contenu à regarder. Tellement qu’on se ramasse souvent avec une liste de visionnement plus longue que notre bras.

Ceci s’empire si on regarde tous les catalogues de Netflix à travers le monde via un VPN.

Toujours est-il que tous ces titres que l’on ajoute à notre liste, que ce soit des films ou des séries, bien il faut avoir le temps et prendre le temps de les écouter!

Ajoutez à cela l’idée que ces contenus ne sont parfois là que pour un temps limité sur Netflix…

Bref, c’est une course contre la montre!

Comment savoir quand un film ou une série sera retiré de Netflix

Histoire de prioriser ce que l’on souhaite écouter avant que ce soit retiré de Netflix, on peut consulter la section: Leaving Soon sur le site FlixBoss.

Qu’on soit au Canada, en France, aux États-Unis, etc., il est possible de voir les dates où seront retirés certains films et émissions.

Via le site de FlixBoss, on peut savoir rapidement les dates de retrait d’un film ou d’une série sur Netflix.

En un clin d’œil, on peut donc défiler la liste et voir les dates de retraits des films et émissions sur Netflix.

On peut également utiliser la barre de recherche pour taper le nom d’un titre, ouvrir la fiche de l’émission ou du film, puis consulter sa date de retrait si elle est connue.

Petit bémol pour nous au Canada, la version canadienne du site est uniquement disponible en anglais… La version française quant à elle couvre uniquement le contenu de Netflix en France.

Consulter la section Leaving Soon de FlixBoss

