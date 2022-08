Les 6 meilleures cartes de crédit pour survivre aux dépenses de la rentrée scolaire

La rentrée scolaire coûte cher, mais choisir la bonne carte de crédit Visa, Mastercard ou American Express permet d’obtenir des remises et des récompenses sur ces achats inévitables. Grâce au comparateur en ligne de Milesopedia et de francoischarron.com, découvrez en quelques clics quelle carte a le plus de primes annuelles à vous offrir selon vos besoins.

Sac d’école, sac à lunch, thermos, chaussures, bottes, ordinateur portable, logiciels divers… Après la période des fêtes, c’est bien souvent la rentrée scolaire qui coûte le plus cher aux familles.

En plus, avec le prix de l’essence, des transports en commun et le taux d’inflation qui augmentent constamment, on tente évidemment de faire le plus d’économie possible.

Bien qu’il existe quelques trucs, comme de surveiller les rabais hebdomadaires, l’une des solutions, c’est de se doter d’une carte de crédit qui correspond exactement à notre profil d’acheteur pour en tirer le plus de bénéfices.

Encore faut-il choisir la meilleure carte, celle qui va nous permettre de recevoir la prime la plus profitable. C’est là que mon comparateur vient grandement faciliter nos recherches.

Les avantages de se choisir une carte de crédit pour la rentrée

Les cartes de crédit ont une mauvaise réputation chez certains, alors qu’en fait, si on la choisit convenablement, on peut au contraire en avoir pour notre argent.

L’important, c’est de respecter la règle d’or: complètement rembourser le solde sans dépasser la date d’échéance.

Si on réussit à s’y conformer, on débloque alors une foule d’avantages, notamment quand c’est la période de la rentrée scolaire.

Ça permet par exemple de prévoir, de devancer et d’amortir ces dépenses sur une plus longue période plutôt que d’avoir à débourser sur le champ.

Ça, c’est sans compter que certaines d’entre elles doublent la garantie de nos achats, ce qui peut atteindre trois ans de garantie, pas de frais additionnels, simplement parce qu’on a choisi la bonne carte.

Puis, si on prend notre temps pour sélectionner la carte qui convient exactement à nos besoins précis, on réussit habituellement à accumuler des remises et des récompenses sur nos achats qui en valent carrément la peine!

Les 6 meilleures cartes pour survivre à la rentrée scolaire

Si vous suivez mon contenu depuis un moment, vous savez probablement que les offres de cartes de crédit sont multiples et que c’est souvent laborieux de s’y retrouver.

C’est dans cette optique que j’ai créé mon comparateur de cartes, qui vous propose d’ailleurs deux façons bien distinctes d’effectuer vos recherches.

D’abord, vous pouvez choisir parmi les 6 cartes de crédit suivantes, qui ont toutes été choisies pour leurs récompenses intéressantes :

Un aperçu des différentes remises et informations des cartes de crédit pour la rentrée.

À noter que le comparateur agit comme une base de données et il est constamment mis à jour selon les dernières offres du marché. La date limite des primes spéciales est toujours affichée, mais est quand même susceptible à changer.

Vous pouvez aussi utiliser mon comparateur général et remplir le formulaire détaillé pour obtenir des recommandations.

L’autre solution c’est de vous rendre sur la page d’accueil de mon comparateur et de remplir le formulaire de tous vos intérêts et limitations pour recevoir une liste de cartes personnalisée.

Après, libre à vous de cocher les cartes qui vous sont proposées et de les comparer plus en détail avec l’outil complet.

Peu importe la manière de fonctionner qui vous rend le plus à l’aise, c’est tout à fait possible de postuler pour une carte d’une manière ou d’une autre.

Après tout, le but ultime, c’est que vous trouviez la carte qui convient le mieux à vos besoins pour que votre prime annuelle soit la plus rentable pour vous.

Accéder au comparateur de cartes de crédit