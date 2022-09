Profitez pleinement de vos films, émissions et jeux vidéo avec le téléviseur intelligent LG C2 OLED

Avec son téléviseur OLED C2, LG entend conquérir nos salons et salles de divertissement! Avec une image Ultra-Haute Définition 4K, un taux de rafraîchissement à 120Hz, la compatibilité HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos, en plus de mode spécifiquement fit pour les amateurs de jeux vidéo, il s’agit d’un téléviseur pouvant séduire toute la famille!

Acheter un nouveau téléviseur, c’est une décision importante!

Non seulement ça représente souvent une importante somme d’argent, donc on ne veut pas se tromper. Mais aussi, puisqu’on garde notre téléviseur pendant de nombreuses années, on veut s’assurer d’avoir de la qualité.

C’est sans compter qu’on a peut-être préférences à combler dans la maison! L’un veut une superbe image, l’autre des compatibilités intelligentes et enfin le plus jeune veut pouvoir en profiter pour ces jeux vidéo. Bref, ce n’est pas toujours évident.

La compagnie sud-coréenne LG propose un téléviseur au sommet de son art avec sa C2 OLED dont on a pu faire l’essai.

Un écran lumineux et une qualité d’image remarquable

La première chose qui frappe du téléviseur C2 OLED de LG c’est son look. Oui, oui c’est la première chose qui frappe puisque, sorti de la boîte, l’écran n’est forcément pas allumé!

Le design est vraiment superbe avec des bordures ultraminces et à peine visibles ainsi qu’un pied en aluminium (si on n’entend pas l’accrocher au mur avec un support) qui donne un look raffiné au téléviseur.

On vous rassure, la télé n’est pas uniquement belle lorsqu’elle est éteinte. Une fois allumé, l’épatement est décuplé!

LG propose un design vraiment sublime pour son téléviseur C2 OLED avec un look épuré.

Forcément, on a droit à une résolution Ultra-Haute définition 4K (3840 X 2160 pixels) qui, combiné à la technologie HDR 10 et le processeur aX 9 Gen 5 de LG, permet d’avoir une image vraiment sublime. L’écran est lumineux, les couleurs sont vives et les images sont d’une netteté impressionnante même lorsqu’il y a beaucoup d’action à l’écran.

On aimerait en dire autant de la qualité sonore, qui est particulièrement axé sur les aigus et les mids avec pratiquement aucune base. Mais bon, c’est propre à pas mal tous les téléviseurs alors qu’on a avantage à bonifier le tout avec une barre de son.

La C2 OLED de LG est par ailleurs compatible avec le Dolby Atmos et le Dolby Vision pour une immersion encore plus bluffante.

Un téléviseur pour gamers et amateurs de jeux vidéo

Avec sa gamme de téléviseurs C2 OLED, LG entend également séduire les amateurs de jeux vidéo et plus précisément ceux qui ont des consoles de nouvelle génération.

C’est bien beau avoir une PlayStation 5 et une Xbox Serie S ou X, il faut un téléviseur capable de tirer pleinement profit de ces nouvelles consoles. Notamment en offrant un taux de rafraîchissement de l’image élevé afin d’augmenter la fluidité et réduire le « ghosting » et les « lags », bref les trainées et les retards dans l’image.

Avec le téléviseur C2 OLED de LG, on peut pleinement profiter des fonctionnalités des consoles de dernières générations.

Avec le téléviseur C2 OLED de LG, on peut ainsi tirer profit d’un taux de rafraîchissement de l’image à 120Hz en plus de la technologie G-Sync de NVIDIA.

Mais LG ne s’arrête pas et offre plusieurs paramètres pour ajuster l’image selon le type de jeux que l’on joue. Que ce soit un jeu de tir, un jeu de rôle à la première personne, un jeu de stratégie, bref on a des préréglages adaptés à chacun de ceux-ci.

On peut également profiter des plateformes de jeux en ligne Nvidia GeForce Now et Google Stadia à même téléviseur. Il nous suffit d’avoir une manette Bluetooth pour pouvoir y jouer.

Plusieurs fonctionnalités intelligentes à l’écran et dans nos mains

Qui dit télévision intelligente, dit fonctionnalités intelligentes et la C2 OLED de LG n’en est évidemment pas dépourvu.

À même son interface (un peu chargé par ailleurs), on peut ainsi lancer du contenu sur des plateformes de diffusion populaire tel que Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN et autres.

On peut également naviguer sur le web et télécharger des applications via le magasin de LG.

L’interface du téléviseur C2 OLED de LG nous permet d’obtenir du contenu en provenance de plateformes de diffusion sur le web.

À même la télécommande, on peut notamment lancer les assistants vocaux de Google et d’Amazon afin de contrôler nos appareils domotiques dans la maison.

Cette télécommande peut par ailleurs être contrôlée à l’image d’une manette de Wii, bref on peut naviguer dans l’interface du téléviseur en bougeant physiquement la manette à l’endroit que l’on veut à l’écran.

Enfin, avec l’application mobile LG ThinQ on peut littéralement contrôler notre téléviseur. Pratique quand on perd la télécommande!

On peut également diffuser le contenu de notre téléphone sur l’écran de télévision tout en regardant un contenu. Bref, ce que LG appelle le MultiView où l’écran est scindé en deux.

On peut également opter pour du Picture in Picture où l’on a un petit écran à même le gros écran qui nous permet d’écouter 2 choses en même temps.

Un téléviseur OLED offert en plusieurs formats

Peu importe la grandeur d’écran que l’on cherche, il y a fort à parier qu’on trouvera le format de téléviseur C2 OLED parfait pour notre salon.

C’est que LG l’a décliné en de nombreux formats, soit, 42, 48, 55, 65, 75 et 88 po.

Sur chacun des formats, on retrouve de nombreux ports sur ces C2 OLED, c’est-à-dire:

4 ports HDMI 2.1 : 4K, 120Hz

3 ports USB-A

1 port LAN Ethernet

1 port pour câble optique

1 port Mini Jack RS-232C

Quant au prix, ça varie évidemment du format que l’on veut. Mais ça demeure forcément un bon montant alors qu’on démarre à un peu moins de 2000$ pour le modèle de 42 pouces et on atteint les 9000$ pour celui de 88po.

On retrouve plusieurs formats tailles d’écrans pour le téléviseur C2 OLED de LG.

Télévision LG C2 OLED, un bon choix?

Un petit tour du web et des analyses indépendantes permettent de voir que la C2 OLED de LG se hisse au sommet des palmarès des téléviseurs et on comprend pourquoi.

On a droit à un produit de qualité non seulement au niveau de la fabrication en soi, mais surtout en termes de qualité d’image et l’expérience globale que l’on a lorsqu’on visionne nos contenus favoris.

Ces fonctionnalités de gaming en font également un choix logique pour les amateurs de jeux vidéo ou les parents soucieux d’avoir un téléviseur qui tirera pleinement profit de la console nouvelle génération qu’ils ont peut-être offert à leur enfant.

Enfin, son large éventail de format rend le tout plus accessible selon le budget qu’on est prêt à mettre, mais aussi selon la dimension qu’on peut se permettre dans notre salon ou salle de divertissement.

En savoir plus sur le téléviseur C2 OLED de LG

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.