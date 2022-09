Améliorez la qualité de vos appels vidéo grâce à cet ensemble webcaméra pour ordinateur

Vous avez adopté le télétravail ou avez de nombreux appels vidéo à faire à partir de la maison? Assurez-vous d’être bien vu lors de ceux-ci afin de faire bonne impression! Kensington propose un ensemble permettant de rehausser considérablement la qualité de nos appels vidéo à l’aide d’une webcaméra, un anneau lumineux et une perche.

La pandémie de la Covid-19 a complètement bouleversé nos modes de travail. On s’est pratiquement tous vu forcer de faire du télétravail et plusieurs ont eu la piqûre au point d’en faire leur mode de travail de tous les jours ou bien ils ont adopté un mode hybride.

L’autre élément dont on s’est vu forcer de faire, ce sont les fameux appels vidéo! Zoom, Teams, Meet, Webex, FaceTime, on y a tous goûté.

Le problème, c’est qu’on s’est peut-être aussi rendu compte qu’on était mal équipé! La webcam de notre ordinateur portable n’offre peut-être pas une super qualité. Utiliser la caméra de notre téléphone intelligent ou de notre tablette n’est pas toujours adéquat. Pire, si on a un ordinateur de bureau, on n’a carrément pas de caméra!

C’est sans compter la gestion de la lumière, puis l’angle de la caméra…

Bref, si on est dans une situation où doit faire de nombreux appels vidéo ou des appels de longue durée, aussi bien être bien équipé! La compagnie de périphériques informatiques Kensington propose un ensemble pas mal intéressant pour hausser la qualité et le confort de nos appels.

Une webcaméra facilement ajustable

L’ensemble d’appels vidéo de Kensington est composé de trois éléments, la webcam W1050, la perche A1020, puis de l’anneau lumineux L1000.

Commençons par la webcam, puisqu’elle est évidemment l’élément central de nos appels vidéo!

Il s’agit d’une caméra haute définition 1080p avec un champ de vision de 95 degrés, ce qui permet d’avoir un excellent cadrage. Elle est compatible autant sur ordinateur portable et un ordinateur de bureau PC ou Mac.

La webcam W1050 de Kensington peut tourner sur elle-même sur 360 degrés et aller jusqu’à 37 degrés d’angle vertical.

Celle-ci peut se poser à même notre écran d’ordinateur, à plat sur un bureau ou évident visé sur la perche dont nous reviendrons plus loin.

Une fois branché à notre ordinateur, on installe le logiciel Kensington Konnect et c’est à partir de là qu’on peut ajuster plusieurs éléments de la caméra. On peut ainsi jouer avec le zoom, ajuster l’inclinaison de la caméra, ajouter des effets visuels et ajuster la qualité de l’image (luminosité, contraste et saturation).

Via le logiciel Kensington Konnect, on peut paramétrer la webcaméra W1050.

La webcam W1050 est par ailleurs muni d’un petit panneau nous permettant de couvrir la caméra lorsqu’on ne l’utilise pas. Question de nous rassurer au niveau du respect de la vie privée!

Enfin, la caméra est munie de microphones, donc on n’a pas besoin nécessairement d’envisager d’acheter un micro, surtout si on a un ordinateur de bureau. Les microphones sur la W1050 vont d’ailleurs faire un travail honnête pour réduire les bruits ambiants qui pourraient causer des distractions.

Une perche et une lumière pour de meilleurs appels

La webcam est certes l’élément central de nos appels vidéo, mais au niveau de la lumière il y a une certaine limite qu’elle peut atteindre.

Si on travaille dans un environnement très lumineux, tel à côté d’une fenêtre ou bien à l’inverse dans un environnement sombre, il nous faut de la lumière pour être bien vu!

C’est là que l’anneau lumineux L1000 rentre en ligne de compte, puisqu’il va permettre d’éliminer les ombrages dans notre visage.

C’est fou la différence qu’une lumière peut faire pour améliorer la qualité d’un appel vidéo et réduire les ombrages!

L’anneau L1000 se branche via USB et est muni, à même son câble, d’une petite télécommande. Celle-ci nous permet évidemment d’allumer et éteindre la lumière, mais aussi d’ajuster l’intensité et surtout la couleur. On peut ainsi opter pour une lumière blanche plus froide, une plus chaude dans le jaune et enfin une plus naturelle entre les deux.

Celui-ci est spécifiquement conçu pour accueillir la webcam W1050 et l’anneau en soi peut-être visé sur un trépied ou évidement une perche avec une vise 1/4.

À même la vis 1/4 dans l’anneau lumineux L1000 de Kensington on peut y mettre la webcam W1050 ou un support pour notre téléphone intelligent.

La perche A1020 devient ainsi utile surtout avec un ordinateur de bureau, puisqu’il nous faut bien quelque chose sur lequel reposer l’anneau.

Ce dernier s’installe facilement sur notre bureau, sa base pivote sur 360 degrés et on peut jouer avec la hauteur et les inclinaisons via ses trois charnières.

La perche A1020 de Kensington permet d’y accrocher plusieurs périphériques que ce soit une webcam ou un microphone par exemple!

On peut l’utiliser pour y installer l’anneau lumineux et la webcam de Kensington, mais c’est une perche qu’on peut aussi utiliser pour y poser un micro si on préfère, style pour un balado!

À même ses manches, on peut discrètement placé les câbles de nos périphériques, histoire que ça ne sorte pas de partout!

L’ensemble de Kensington va avoisiner les 300$ alors que la webcam W1050 se vend environ 100$, l’anneau lumineux L1000 lui est 60$ et enfin la perche A1020 elle est 130$.

Que ce soit au bureau ou à la maison en télétravail, c’est un ensemble qui rehausse assurément la qualité de nos appels et qui sait, peut faire une différence dans une présentation si on fait une bonne impression avec une image de qualité!

En savoir plus sur les produits Kensington

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.