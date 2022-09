Apple dévoile ses iPhone 14, voici les principales nouveautés de ces téléphones intelligents

Apple a profité de sa présentation annuelle de septembre, son fameux Keynote, pour dévoiler les nouveaux modèles d’iPhone. Comme l’an dernier, on a droit à 4 modèles, l’iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Voici les principales nouveautés à retenir de ces téléphones intelligents.

Les amateurs de la marque à la pomme attendent toujours avec impatience le mois de septembre, puisque c’est synonyme du dévoilement des nouveaux produits d’Apple.

On a ainsi découvert les nouvelles Apple Watch ainsi que les AirPods Pro 2.

Mais le produit phare que tout le monde attendait avec le plus d’impatience c’est évidemment le nouvel iPhone!

Tim Cook et sa bande nous ont donc enfin présenté les iPhone 14 et les nouveautés qu’apporteront ces nouveaux téléphones.

Similaires au iPhone 13, le nouvel iPhone 14 sera disponible en cinq couleurs: bleu, violet, noir, blanc et rouge.

Principales nouveautés de l’iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Débutons par les principales nouveautés des appareils, disons plus d’entrées de gamme, soit les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

À la grande surprise, on ne retrouve pas de nouveau processeur, alors qu’on reste sur la puce A15 Bionic de l’an dernier.

Au niveau de l’écran, ils sont légèrement bonifiés alors qu’on a droit à un écran de 6,1po pour l’iPhone 14 et 6,7po pour l’iPhone 14 Plus.

Du côté des caméras on retrouve aussi de timides nouveautés.

La caméra principale demeure un capteur de 12Mpx, mais avec une meilleure ouverture de la lentille pour capter plus de lumière.

Même chose du côté de la caméra frontale qui a aussi droit à un autofocus pour une meilleure clarté lors de nos égoportraits.

Les iPhone 14 et 14 Plus seront également munis d’une nouvelle intelligence artificielle nommée Photonic Engine pour accentuer la lumière dans des environnements plus sombres.

Pour ce qui est de la vidéo, on aura droit à plus de stabilité avec un mode action pour réduire les chocs lorsqu’on est en mouvement.

Côté connectivité, les iPhone 14 et 14 Plus offriront la compatibilité eSIM. Les modèles américains se verront carrément retirer la possibilité d’y insérer une carte SIM faute de fente pour ce faire.

Mais la principale nouveauté de cet iPhone 14 et 14 Plus est l’intégration des appels d’urgence via satellite. Ainsi, dans une circonstance où l’on n’a plus accès à un réseau cellulaire, on pourra malgré tout envoyer des appels aux autorités via satellite. Ce service sera offert à partir de novembre 2022 et sera gratuit pendant 2 ans.

Toujours du côté des urgences, ces nouveaux iPhone auront aussi droit à la technologie de détection des accidents telle que sur les Apple Watch 8. Via un nouvel accéléromètre et un gyroscope plus précis, notre iPhone peut détecter un accident de voiture et appeler automatiquement les autorités.

Pour ce qui est de l’autonomie de batterie, Apple est resté flou en ne dévoilant aucun chiffre et disant simplement une autonomie pour toute la journée. Il faudra donc l’avoir en main pour se faire une véritable idée.

Bien que ces deux modèles soient ceux qu’on pourrait qualifier d’entrées de gamme, ils restent que les appareils sont dispendieux. Apple demande un prix de départ de 1099$ pour l’iPhone 14, puis 1249$ pour l’iPhone 14 Plus.

L’iPhone 14 sera disponible le 16 septembre et l’iPhone 14 Plus le 7 octobre.

Principales nouveautés de l’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Passons maintenant aux modèles haut de gamme d’Apple, soit les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui reçoivent les mêmes nouveautés que les iPhone 14 et 14 Plus, mais plus encore évidemment.

L’iPhone 14 Pro et Pro max sont notamment bonifié d’une puce A16 Bionic pour plus de performance, mais la principale nouveauté est ce qu’Apple appelle le Dynamic Island.

Si plusieurs s’attendaient à la disparition de l’encoche noire dans le haut de l’écran, celle-ci reste présente sous une forme de cylindre détaché du haut du cadre de l’appareil, d’où le nom d’île.

Cette nouvelle encoche offre à présent des animations permettant d’accéder rapidement à des fonctionnalités de nos applications simplement en appuyant dessus.

Bien que mitigée, l’encoche ne disparaît pas des nouveaux modèles d’iPhone, mais elle devient plutôt cylindrique.

Les écrans de 6,1po et 6,7po sont également bonifiés au niveau de la luminosité, alors qu’Apple parle d’une qualité similaire à ses moniteurs Pro XDR.

Si on se tourne du côté des caméras, on a maintenant un capteur principal 48Mpx quad pixels permettant de capter 2X plus de lumière que sur les modèles précédents. On a également droit à une nouvelle lentille téléphoto de 2x.

Par ailleurs, les amateurs du mode ProRAW pourront profiter aussi profiter de ce nouveau capteur 48 Mpx.

Le flash se voit également bonifié via la puce A16 Bionic qui peut automatiquement ajuster sa luminosité basée sur la lumière ambiante.

Enfin le mode cinématique, introduit l’an dernier, est aussi bonifié alors qu’on peut l’utiliser en filmant en 4K / 30 FPS.

Tout comme les iPhone 14 et 14 Plus, Apple est resté très flous pour l’autonomie de batterie reste en mentionnant encore une fois d’une autonomie pour toute la journée.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max seront offerts à partir du 16 septembre et leurs prix de départ seront respectivement de 1399$ et 1549$.

