AirPods Pro 2: quelles sont les nouveautés des écouteurs-boutons d’Apple?

3 ans après la sortie de leur premier modèle d’écouteurs-boutons à suppression du bruit ambiant, Apple a dévoilé la 2e génération de ses écouteurs AirPods Pro. Des écouteurs offrant une meilleure technologie de suppression des bruits ambiant, une meilleure qualité sonore, le Spatial Audio ainsi que davantage d’autonomie de batterie.

Lors du fameux Keynote de septembre d’Apple, on attendait tous de voir les nouveautés des iPhone 14 ainsi que les caractéristiques des nouvelles montres Apple Watch.

Mais l’autre produit qui était dans l’aire avant l’événement d’Apple, c’était la possible arrivée d’un nouveau modèle d’AirPods Pro.

La rumeur s’est ainsi concrétisée, puisque Tim Cook et sa bande ont présenté les AirPods Pro 2.

Les caractéristiques et nouveautés des AirPods Pro 2

Sortis en 2019, les AirPods Pro ont connu tout un tabac grâce à leur excellente technologie de suppression du bruit et un mode transparent encore imbattu à ce jour. Avec les AirPods Pro 2, Apple a évidemment rehaussé la barre.

Le design demeure pratiquement inchangé, alors qu’on a toujours les tiges emblématiques des écouteurs. Ces tiges sont cependant maintenant munies de nouveaux capteurs pour notamment ajuster le son en glissant notre doigt sur celles-ci.

Bien que le design des AirPods Pro 2 soit similaire au précédent, leurs tiges sont désormais dotées de capteurs tactiles.

Il reste que les principales nouveautés se trouvent à l’intérieur même des écouteurs via l’intégration d’un nouveau processeur nommé H2 qui améliorera les performances des écouteurs et de sa technologie de suppression du bruit ambiant.

Apple parle carrément de 2 fois plus de suppression du bruit ambiant ainsi qu’un mode transparent adaptatif.

Côté qualité sonore, on aura droit à plus de clarté et de détails via un nouveau driver et un nouvel amplificateur. On a également droit à la technologie Spatial Audio nous permettant un son plus immersif, peu importe nos mouvements.

Enfin, côté autonomie de batterie, les AirPods 2 sont bonifiés de 30% avec 6h d’autonomies. Le caisson de recharge quant à lui obtient 6h supplémentaires avec une autonomie totale de 30 heures pour nos écouteurs.

Les AirPods Pro 2 seront disponibles le 23 septembre au prix de 329$.

