Gérez tous vos comptes de réseaux sociaux au même endroit grâce à cet outil

Gérez facilement tous vos coptes de réseaux sociaux en un seul endroit grâce au gestionnaire Sprout Social. Cet outil vous permet de gérer vos pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou d’un autre réseau social efficacement.

Si comme moi, vous avez des comptes de réseaux sociaux sur plusieurs plateformes, vous savez surement que ça peu devenir tout un casse-tête de tous les gérer efficacement.

Surtout dans un contexte entrepreneurial. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communication pour rejoindre sa communauté et faire des promotions, mais encore faut-il ne pas manquer des balles.

Quand on reçoit des centaines de commentaires par jour sur diverses plateformes, ça devient littéralement infernal que d’aller sur Facebook, puis sur Twitter, puis sur Instagram et ainsi de suite. C’est sûr et certain qu’on manque des commentaires, puis des sous-commentaires, etc.

Bref, c’est là où un gestionnaire de réseaux sociaux comme Sprout Social prend tout son sens.

Un outil de gestion des médias sociaux tout-en-un

Sprout Social offre plusieurs fonctions pour faciliter la gestion de nos pages sur différentes plateformes et pour augmenter notre présence et notre visibilité en ligne.

Voici un aperçu des fonctionnalités:

Planifier, créer, gérer et publier du contenu et des campagnes sur nos comptes de réseaux sociaux

Voir tous les commentaires et y répondre directement

Obtenir des données sur nos publications et campagnes

Voir les tendances en termes de conversations

Obtenir des trucs pour améliorer la portée de nos publications

Bref, on obtient en un seul endroit tous les outils et informations nécessaires pour gérer efficacement nos comptes, alors que collecter tout ça sur les différents réseaux prend un temps de fou!

Avec Sprout Social, on peut voir l’ensemble des commentaires qui sont faits sur tous nos réseaux sociaux.

On peut également carrément faire du A/B test à même Sprout Social, alors qu’on voit en temps réelle quelles campagnes fonctionnent mieux pour nous permettre de nous adapter en conséquence.

Fini donc les pertes de temps et surtout d’argent à attendre que la campagne soit terminée pour juger les résultats!

Sprout Social s’avère ainsi particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les agences, peu importe le domaine dans lequel on est.

Sprout Social nous permet de voir rapidement les performances de nos publications et de nos campagnes.

On peut faire un essai gratuit de 30 jours pour tester si on aime la plateforme et ensuite, on peut choisir l’abonnement qui convient à nos besoins.

Les coûts de l’abonnement vont ensuite varier selon le nombre de profils de réseaux sociaux qu’on souhaite gérer et les fonctionnalités avancées que l’on veut avoir.

On parle ainsi de montants pouvant aller de 89$ à 249$ par mois selon les forfaits.

Certes, ça reste un montant qui peut subséquent, surtout pour une petite entreprise, mais il faut aussi se rappeler tout le temps que nous permet de sauver Sprout Social. Et le temps, c’est de l’argent!

En savoir plus sur Sprout Social

Agorapulse, l’outil de gestion de réseaux sociaux qui vous permet de ne rien manquer

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.