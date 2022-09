Ces aspirateurs sans fil vous permettent de nettoyer les planchers de la maison efficacement

Tineco propose des aspirateurs sans fil qui facilitent le nettoyage des planchers de votre maison. En quelques minutes seulement, vous retirez toute la poussière, les poils d’animaux et même des liquides.

Ce n’est pas la tâche préférée de tous lorsque vient le temps de passer l’aspirateur partout dans la maison ou dans son appartement.

C’est certain que c’est beaucoup plus efficace et moins long à faire lorsqu’on n’a pas besoin de brancher et débrancher le fil de l’appareil chaque fois qu’on change de pièce ou d’étage.

Vous cherchez un bon aspirateur sans fil qui nettoie bien le plancher, qui est pratique pour le rangement, facile à recharger et plus abordable que ceux de Dyson? Ces aspirateurs Tineco se proposent en alternatrives!

Un aspirateur et une vadrouille tout-en-un

D’abord, le premier modèle de Tineco est le IFLOOR 3. Sa plus grande particularité? Il agit comme aspirateur et comme une vadrouille en même temps! Ceci permet notamment une aspiration humide ou sèche, c’est-à-dire qu’on peut autant aspirer un liquide qui a coulé par terre que des grains ou de la poussière.

À l’aide d’un petit réservoir d’eau, l’aspirateur IFLOOR3 va humidifier un rouleau dans la balayeuse permettant ainsi d’agir comme vadrouille. On sauve ainsi le double du temps lors de notre ménage! C’est comme passer un linge umise aprèes avoir passé l’aspirateur.

Ce même rouleau est par ailleurs auto-nettoyant alors que l’IFLOOR 3 nous avise lorsqu’il est très sale et lance un cycle où il fait tourner le rouleur et l’humidifie avec de l’eau pour le nettoyer.

Voici quelques caractéristiques de l’aspirateur IFLOOR 3:

Affichage numérique

Nettoyage multisurfaces

Léger et sans fil

Mode autonettoyage (à l’aide du bouton autonettoyant)

Deux réservoirs: eau sale et eau propre

L’aspirateur IFLOOR 4 de Tineco permet de nettoyer autant les dégâts secs que els dégâts humdies sur nos planchers.

Il est muni d’un système de lavage puissant. Le moteur intégré de 150W offre une aspiration intéressante alors que la lame de précision évacue l’eau sale pour garder la brosse toujours propre.

L’affiche numérique nous montre les performances de travail en temps réel, le niveau de puissance de la balayeuse, les infos sur les blocages, le niveau de la batterie, etc.

La IFLOOR 3 se détaille à 300$ et vient avec un filtre HEPA, un outil de nettoyage trois en un, une base de chargement sur laquelle on peut ranger l’appareil lorsqu’on ne l’utilise pas ainsi qu’une solution de nettoyage et de désodorisation.

Toutes ces caractéristiques permettent d’aspirer les saletés tenaces et sèches.

Des aspirateurs sans fil multiusages

La deuxième offre de Tineco est la série A10. Elle comporte trois modèles: le Tango, le Hero et le Spartan. Leur particularité? Ils se transforment facilement en aspirateur à main. Ils sont donc deux en un!

Les aspirateurs Tineco série A10 peuvent servir d’aspirateur conventionnel, mais aussi en aspirateur à main pour atteindre d’autres surfaces.

L’appareil possède un moteur de 350W, ce qui assure une aspiration correcte sur les sols durs et les tapis.

Il a deux modes d’alimentation: mode aspiration pour un nettoyage quotidien alors que le mode Max est idéal pour éliminer les saletés plus tenaces.

L’aspirateur est muni d’un système de filtration HEPA scellé à quatre étages, ce qui permet de mieux ramasser la poussière au sol. Parlant de poussière, elle va directement dans un bac, entièrement détachable et lavable.

Pour le transformer en aspirateur à main, c’est simple et ça permet d’atteindre des coins, des escaliers, l’intérieur de notre voiture, etc.

Les trois modèles viennent avec des accessoires pour changer l’embout et nettoyer différentes surfaces. Comme le IFLOOR 3, ils viennent avec un rack pour accrocher l’appareil lorsqu’on a fini de le passer. Selon le modèle qu’on veut, la série A10 se détaille de 125 à 300$.

Ces aspirateurs rendront votre ménage plus efficace et agréable (du moins, je vous le souhaite)!

