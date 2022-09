Transformez votre serrure en verrou intelligent grâce à ce gadget connecté

Le gadget SwitchBot Lock permet de transformer votre serrure conventionnelle en verrou intelligent. Celui-ci permet de barrer et débarrer la porte de notre maison facilement, sans clé, simplement à l’aide de l’application mobile ou du clavier compatible. Un produit qui vous offrira une paix d’esprit et une meilleure sécurité.

Si vous êtes un grand amateur de domotique et que vous égarez souvent vos clés, vous avez probablement déjà effectué des recherches pour savoir si l’installation d’une serrure intelligente vous conviendrait.

Par contre, bien que ça soit un produit techno attrayant, ça demande qu’on change les systèmes de verrou qui sont déjà en place à la maison et on va se le dire, la plupart d’entre eux sont assez dispendieux.

C’est là que le gadget de la compagnie SwitchBot devient vraiment intéressant. L’entreprise propose un mécanisme intelligent qui permet d’automatiser nos serrures conventionnelles pour les rendre intelligentes, histoire qu’on les débarre avec notre téléphone ou avec un clavier compatible.

Une serrure de porte connectée qui s’ouvre de 7 façons différentes

L’un des avantages du SwitchBot Lock, c’est à quel point il est conçu pour s’ajuster avec presque n’importe quelle serrure de porte.

On peut lire sur le site web de la compagnie qu’il fonctionne avec divers loquets incluant ceux de type « jimmy proof », et la boîte vient avec une base ajustable et différentes grosseurs d’adaptateurs.

Ce qui est aussi vraiment pratique, c’est à quel point le SwitchBot Lock se pose facilement à la porte. On n’a pas besoin de percer de trous ni de se casser la tête puisque le tout se pose à l’aide de collants 3M.

Ajustable, le SwitchBot Lock est vraiment pratique et fonctionne avec presque tous les verrous.

Tout est inclus dans la boîte, des tournevis aux collants. D’ailleurs, mention spéciale pour les pièces de rechange qui sont fournies et qui nous ont personnellement sauvées à quelques reprises au moment de l’installation.

Une fois que le gadget est installé par-dessus notre serrure, il suffit de télécharger l’application compatible et de calibrer l’ouverture.

À noter que lors de notre test, nous avons dû nous reprendre à plusieurs reprises parce que le mécanisme se déclenchait trop rapidement. En gros, préparez-vous à devoir faire preuve de patience.

Par contre, quand tout est bien réglé, c’est vraiment génial, alors que l’on peut contrôler notre serrure à distance avec l’une des 7 méthodes proposées:

Avec une Apple Watch;

Avec une carte ou un porte-clés, NFC;

Depuis notre assistant vocal Alexa ou Google;

De manière classique, avec la clé de notre porte;

Avec l’application compatible dans notre cellulaire;

Avec un widget mis sur l’écran d’accueil de notre téléphone;

À l’aide du clavier compatible de SwitchBot.

Apple Watch, application mobile, clavier tactile compatible… Le SwitchBot Lock se débarre de 7 façons au total.

On peut également se procurer le clavier tactile SwitchBot Keypad. Il peut s’avérer vraiment pratique pour toutes les fois où on n’a pas notre téléphone à portée de la main.

Le clavier est aussi utile quand on reçoit de la visite, mais qu’on n’est pas à la maison, puisqu’on peut créer des codes temporaires, à usage unique ou des mots de passe d’urgence qu’on peut partager à nos proches, mais sans compromettre notre sécurité.

Au niveau de l’autonomie de batterie, on parle de 6 mois pour le SwitchBot Lock et 2 ans pour le clavier compatible, donc on n’a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là.

La serrure SwitchBot Lock se vend à 130$ alors que le clavier, lui, coûte 40$. Si on veut acheter les deux, c’est possible de les acheter directement ensemble à 160$ ce qui nous permet d’économiser un petit peu moins que 10$.

Pour se sentir plus en sécurité, ne plus jamais se retrouver pris dehors si on a oublié nos clés et avoir une solution techno qui ne coûte pas trop cher et ne demande pas de tout changer, SwitchBot est carrément à considérer!

