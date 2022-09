Courriel pour une action collective qui concerne les iPhone de série 5 à 7: vrai, ou grosse arnaque?

Plusieurs personnes ont reçu un courriel bilingue les prévenant qu’une action collective concernant le ralentissement après une mise à jour des iPhone de série 5 à 7 était en branle. Les destinataires, qui ne se sont jamais inscrits à recevoir des nouvelles d’un tel recours, sont amenés à remplir un questionnaire via Google Form, procédure plutôt étrange. On vous explique ce qu’il en est.

Ah, les fameuses batteries d’iPhone et leur autonomie, elles ont fait jaser plus d’une fois! D’ailleurs, beaucoup d’utilisateurs redoutent les grosses mises à jour du système par peur de voir leur appareil ralentir.

Bien qu’un recours collectif à ce sujet soit plausible, quand on reçoit des informations alors qu’on ne s’est pas inscrit pour en recevoir simplement parce que « notre adresse courriel fait partie d’une banque de données » sur le sujet, ça a l’air louche.

En plus, tous les indices auxquels on se fie habituellement pour identifier des arnaques sont ici assez flous: l’adresse du destinataire, no-reply@velvetpayments.com, nous est inconnue, on nous invite à remplir un sondage Google Form en cliquant sur un lien étrange, l’URL qu’on nous invite à consulter pour obtenir plus de détails mène à une page d’erreur, bref, rien pour nous sécuriser.

Aux grands maux les grands remèdes: nous avons appelé directement à la firme mentionnée dans le message pour en avoir le cœur net.

À notre grande surprise, il ne s’agit pas d’une arnaque, mais bien d’un réel courriel d’informations et d’un véritable questionnaire à remplir.

Un aperçu du courriel que plusieurs personnes potentiellement concernées ont reçu.

Une action collective concernant le ralentissement des iPhone, pour bientôt?

Dans le fameux courriel en question, la partie en français va comme suit:

** AN ENGLISH MESSAGE WILL FOLLOW ** « Action collective iPhones de série 5 à 7 : Ralentissements après une mise à jour » Bonjour Madame, Monsieur, Cet avis fait à la suite des jugements de la Cour supérieure du Québec (district de Montréal) daté du 20 mars 2019 et du 26 novembre 2019 autorisant une action collective à l’encontre des défenderesses Apple inc. et Apple Canada inc. Il appert que votre adresse courriel fait partie d’une banque de données comprenant les identifiants Apple de personnes potentiellement visées par l’action collective St-Onge c. Apple Canada : 500-06-000893-178, pour le groupe suivant : « Toutes les personnes physiques et morales au Québec qui ont possédé ou loué un iPhone SE, 5, 6, 7 et leurs sous séries (ci-après dénommés ensemble « iPhones visés ») et qui ont effectué une mise à jour de leurs iPhones à l’iOS 10 et iOS 11 ou aux versions ultérieures de l’iOS, ou de tout autre groupe à être déterminé par la Cour. » Bien que la banque de données détenue par Apple Canada soit confidentielle, le 12 mai 2022 le tribunal (l’honorable Chantal Corriveau j.c.s.) a autorisé les demandeurs (représentés par les firmes d’avocats : BGA, CBG et Delouya Markakis) à mandater un tiers indépendant (Paiements Velvet) afin qu’il vous fasse parvenir ce courriel, lequel vous invite à compléter un questionnaire statistique sur certaines questions alléguées aux procédures. Le questionnaire (https://forms.gle/jacwUg7B2Vy1K4jS9) qui a été élaboré la firme BDO, les experts des demandeurs en quantification de dommages. Soyez avisé que vos informations personnelles demeureront entièrement confidentielles et seront détruites à la clôture du dossier. Pour de plus amples détails, veuillez contacter les procureurs des demandeurs ou bien consulter le site web de BGA sur l’autorisation obtenue du tribunal pour procéder : www.bga-law.com/apple567/ordonnance Dans l’attente de votre réponse, nous vous souhaitons une excellente journée.

Ce long message ne sert qu’à dire que dans le processus de cette éventuelle action collective, le cabinet est présentement rendu à l’étape où elle peut faire un sondage.

Le questionnaire va aider la firme si Apple est reconnu coupable et qu’il doit verser une potentielle redevance qui sera partagée parmi les gens concernés, donc c’est pertinent de le remplir et on n’a rien à craindre du formulaire Google.

Un aperçu des divers points abordés dans le questionnaire reçu par courriel.

En gros, on donne notre nom, numéro de téléphone, courriel et on répond à des questions comme quels modèles d’iPhone avons-nous eu, si on a dû le faire réparer, etc.

On nous demande aussi comment on aimerait recevoir notre montant d’argent de compensation si jamais la cour condamnait Apple à payer, mais pour le moment, on n’en sait pas davantage.

Pas d’arnaque en vue, plus de peur que de mal!