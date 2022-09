Profitez de nombreux rabais sur des produits technos pour la rentrée grâce à cette promotion

Du 9 au 15 septembre, Best Buy lance une promotion pour la rentrée. Une bonne occasion de s’équiper pour l’école ou le travail avec de nouveaux appareils technos. Ordinateurs, tablettes, écouteurs et bien d’autres produits sont ainsi en rabais.

La rentrée bat son plein!

Pour plusieurs ça signifie qu’il est temps de se rééquiper pour le travail ou carrément équiper nos jeunes pour la nouvelle année scolaire qui s’en vient.

Ceux qui veulent à rabais seront content d’apprendre que Best Buy lance une promotion jusqu’au 15 septembre sur plusieurs appareils technos..

Voir l’ensemble des rabais du Solde de la rentrée de Best Buy

Les rabais technos intéressants de la promotion

Voici donc les rabais qui ont retenu notre attention dans les créneaux habituels que l’on couvre dans notre chronique hebdomadaire des rabais de la semaine.

Ordinateurs portables et de bureau

200$ de rabais sur le chromebook tactile 2-en-1 IdeaPad Flex 5 13,3 po Lenovo, 64Go à 300$

200$ de rabais sur le chromebook à écran tactile de 14 po Flip C433 d’ASUS à 400$

200$ de rabais sur l’ordinateur portable de 15,6 po de HP, Intel core i3-11, SSD 512Go à 500$

200$ de rabais sur l’ordinateur portable VivoBook 15 X515 d’ASUS, 15,6po, Intel Core i5-11, SSD 512Go à 600$

200$ de rabais sur l’ordinateur portable 15,6 po Aspire 5 d’Acer, Ryzen 5 d’AMD, SSD 512Go à 700$

200$ de rabais sur l’ordinateur portable ZenBook d’ASUS, 14po, INtel Core i5-11, SSD 512Go à 800$

300$ de rabais sur l’ordinateur portable de jeu de 15,6 po TUF Gaming F15 d’ASUS, Intel Core i5-10, SSD 512Go à 750$

300$ de rabais sur l’ordinateur portable 2-en-1 à écran tactile 15,6 po ZenBook Pro d’ASUS, INtel Core i7-12, SSD 512Go à 1500$

500$ de rabais sur l’ordinateur portable 2-en-1 écran tactile 14 po Yoga 7i de Lenovo, Intel Core i5-12, SSD 512Go à 1000$

500$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Nitro 50 Acer, Ryzen R5, DD 1To, SSD 512Go à 1300$

Tablettes

30$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab S7 FE de Samsung, 12,4 po, 64 Go à 540$

40$ de rabais sur la tablette Tab M7 de Lenovo, 7 po, 32 Go à 90$

40$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab A8 de Samsung, 10,5 po, 32 Go à 250$

40$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab A8 de Samsung, 10,5 po, 64 Go à 300$

50$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab S7 FE de Samsung, 12,4 po, 128 Go à 630$

50$ de rabais sur la tablette Galaxy Tab S8 de Samsung, 11 po, 256 Go à 850$

100$ de rabais sur la tablette Tab P11 de Lenovo, 11 po, 64 Go à 270$

100$ de rabais sur la tablette Tab P11 de Lenovo, 11 po, 128 Go à 300$

300$ de rabais sur la tablette Surface Pro X de Microsoft, 13 po, 128 Go à 850$

Périphériques

20$ de rabais sur l’ensemble avec clavier et souris sans fil MK320 de Logitech à 40$

20$ de rabais sur la souris optique sans fil M720 Triathlon de Logitech à 50$

50$ de rabais sur la carte mémoire SDXC Canvas Go! Plus de 170 Mo/s et 256 Go de Kingston à 49$

50$ de rabais sur l’imprimante laser tout-en-un monochrome imageClass MF3010 de Canon à 154$

70$ de rabais sur l’imprimante à jet d’encre tout-en-un sans fil PIXMA TR7020a de Canon à 154$

70$ de rabais sur le disque dur externe de bureau USB 3.0 de 12 To Easystore de WD à 280$

80$ de rabais sur le moniteur jeu DEL incurvé HD FreeSync 75 Hz 32 po de Samsung à 255$

90$ de rabais sur le routeur Wi-Fi 6 bibande sans fil AX5700 d’ASUS à 230$

180$ de rabais sur le moniteur FreeSync ACL165 Hz 24 po Odyssey G3 de Samsung à 203$

582$ de rabais sur le moniteur jeu incurvé G-Sync 240Hz 49 po Odyssey G9 de Samsung à 1313$

Téléviseurs

130$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google HDR DEL UHD 4K de 50 po X80K de Sony à 813$

200$ de rabais sur le téléviseur intelligent Tizen HDR QLED UHD 4K de 55 po de Samsung à 913$

200$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google HDR DEL 4K de 65 po X80K de Sony à 1113$

300$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google HDR DELO 4K de 65 po BRAVIA XR A80J de Sony à 2213$

400$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google HDR DEL UHD 4K de 55 po BRAVIA de Sony à 1313$

400$ de rabais sur le téléviseur intelligent Tizen HDR miniDEL UHD 4K 65 po de Samsung à 2013$

500$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google TV DELO HDR 4K BRAVIA XR de 65 po de Sony à 2513$

600$ de rabais sur le téléviseur intelligent Google TV DELO HDR UHD 4K BRAVIA XR de 77 po de Sony à 4013$

700$ de rabais sur le téléviseur intelligent 4K HDR à DEL 85 po X85K de Sony à 2613$

700$ de rabais sur le téléviseur intelligent 4K HDR à Mini LED 65 po BRAVIA XR X95K de Sony à 3013$

Haut-parleurs et écouteurs

50$ de rabais sur le casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose à 220$

70$ de rabais sur les écouteurs boutons 100 % sans fil à isolation sonore Galaxy Buds2 de Samsung à 120$

80$ de rabais sur la barre de son 2.1 canaux 410 W HW-B550/ZC de Samsung avec h-p de graves sans fil à 251$

100$ de rabais sur les écouteurs boutons à suppression du bruit Redemption de House of Marley à 100$

100$ de rabais sur les écouteurs boutons à suppression du bruit QuietComfort de Bose à 250$

100$ de rabais sur le casque d’écoute pour la télévision RS 175 de Sennheiser à 280$

100$ de rabais sur la barre de son 3.1 canaux de 430 W HW-B650 de Samsung avec h-p de graves à 351$

150$ de rabais sur la barre de son intelligente Smart Soundbar 900 de Bose avec Dolby Atmos à 1001$

200$ de rabais sur la barre de son 5.1 canaux de 550 W Bar avec haut-parleur d’extrêmes graves sans fil de JBL à 651$

200$ de rabais sur la barre de son 5.1.3 canaux de 620 W S80QR de LG avec h-p de graves sans fil à 1201$

Domotique et maison intelligente

30$ de rabais sur l’horloge intelligente Smart Clock Essential de Lenovo avec Assistant Google à 40$

31$ de rabais sur la sonnette vidéo Wi-Fi (à fil) Google Nest à 210,99$

40$ de rabais sur la bande lumineuse intelligente DEL Direct Connect de 1,8 m (6 pi) Cync à 34$

65$ de rabais sur la serrure intelligente Wi-Fi Nest x Yale de Google avec sonnette vidéo Hello à 536$

90$ de rabais sur les barres lumineuses intelligentes LED de Wingomart à 39$

100$ de rabais sur l’ensemble de 4 caméras de sécurité 1080p sans fil intérieure/extérieure Essential Spotlight d’Arlo à 501$

345$ de rabais sur l’ensemble de 4 caméras de sécurité intérieur/extérieur Defender à 354$

Montres intelligentes

30$ de rabais sur la montre intelligente de 40 mm Galaxy Watch4 de Samsung avec moniteur de fréquence cardiaque à 250,49$

40$ de rabais sur le moniteur d’activité avec suivi de fréquence cardiaque et sommeil 24/7 Luxe de Fitbit à 130$

40$ de rabais sur la montre intelligente Versa 2 de 40 mm Fitbit avec suivi fréquence cardiaque à 160,49$

50$ de rabais sur le moniteur d’activité Charge 5 de Fitbit avec GPS à 150,49$

60$ de rabais sur la montre intelligente 34,5 mm Lily Sport Edition de Garmin à 200$

80$ de rabais sur la montre GPS d’extérieur Instinct de Garmin, 45 mm avec moniteur de fréquence cardiaque à 219$

100$ de rabais sur la montre GPS de 36 mm Enduro de Garmin à 800$

130$ de rabais sur la montre GPS de 42 mm Venu de Garmin avec moniteur de fréquence cardiaque à 350$

Produits lifestyle

30$ de rabais sur la bouilloire électrique programmable d’Insignia à 39,99$

30$ de rabais sur la cafetière pour une tasse K-Supreme de Keurig à 139,99$

90$ de rabais sur la friteuse à air chaud à écran tactile Bella Pro à 89,99$

120$ de rabais sur la friteuse à air chaud numérique Pro XL de Kalorik à 99,99$

130$ de rabais sur le mélangeur sur socle 1300 W Nutri Ninja Duo Auto iQ de Ninja avec tasses à 169,99$

140$ de rabais sur la friteuse à air chaud d’Insignia – 5 l/5,28 pte à 89,99$

150$ de rabais sur le four friteuse à air chaud de Kalorik à 119,99$

200$ de rabais sur la trottinette électrique Mi Pro 2 de Xiaomi à 799,97$

920$ de rabais sur le tapis roulant pliable Sport 5.0 de ProForm à 779,99$

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.