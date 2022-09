La fin du support de Windows 8.1 est officiellement annoncée par Microsoft

Frôlant les 10 ans d’existence, Windows 8.1 ne sera officiellement plus supporté par Microsoft dès janvier 2023. Dès cette date, aucun support technique ni mise à jour ne seront disponibles aux utilisateurs. Quelles sont les implications et actions à entreprendre pour protéger son ordinateur? On vous explique.

Janvier 2023, déjà, la date butoir approche! Dans quelques semaines à peine, Microsoft cessera d’offrir du support et des mises à jour de sécurité aux ordinateurs qui roulent sur le système d’exploitation Windows 8.1.

Bien que le nombre d’utilisateurs à se servir de cette version du système d’exploitation soit moindre en comparaison à Windows 7 ou Windows 10, c’est une nouvelle qui viendra nécessairement affecter le budget de certains.

On fait le point sur ce que tout ça signifie.

Qu’est-ce que signifie la fin du support de Windows 8.1?

Lorsque Microsoft annonce qu’il cesse de soutenir une version de son système d’exploitation, dans ce cas-ci Windows 8.1, ça signifie entre autres qu’on ne peut plus avoir de mises à jour.

On parle ici du support technique de tout problème, des mises à jour logicielles, mais surtout des mises à jour et des correctifs de sécurité.

En gros, s’il y a des failles qui sont identifiées sur le système, Microsoft ne poussera plus de correctifs afin de les colmater sur Windows 8.1.

C’est donc dire que notre machine devient vulnérable aux attaques et virus informatiques.

S’il est toujours possible de défendre notre ordinateur en se procurant une suite de protection, il faudra d’abord s’assurer qu’elle soit toujours compatible avec notre version de Windows.

Parmi ceux qui continuent de l’offrir, on retrouve entre autres McAfee, AVG et Kaspersky.

Windows 10, une solution très temporaire

Il existe quelques options pour utiliser une version prise en charge de Windows, et ceux qui roulent encore sur Windows 10 risquent de les reconnaître.

En effet, l’histoire se répète, alors que Microsoft nous encourage très fortement à migrer vers sa plus récente version de Windows, la 11.

Dans ce cas-là, deux choix s’offrent à nous:

D’abord, on peut l’installer sur notre ordinateur actuel, à condition bien entendu de posséder la configuration minimale requise pour le faire fonctionner.

Malheureusement, disons que si Windows 8.1 était inclus avec notre PC, disons qu’il y a peu de chance que celui-ci soit capable de le supporter.

Malgré tout, on ne sait jamais, donc je vous invite tout de même à consulter ma chronique qui parle des configurations requises pour faire rouler Windows 11 sur votre PC.

L’autre option proposée par Microsoft, c’est carrément de s’acheter un nouvel ordinateur conçu pour faire rouler Windows 11.

Évidemment, c’est loin d’être pour tous les budgets, mais si vous étiez dû pour faire l’achat d’un nouvel ordinateur, c’est certain qu’une machine qui vient avec Windows 11 serait à privilégier.

D’ailleurs, je vous invite à consulter mon dossier très complet sur comment choisir son ordinateur ou portable PC ou Mac où vous retrouverez tous nos trucs et conseils.

Finalement, la dernière solution possible, c’est de migrer vers Windows 10 puisque la fin de son support est en 2025 plutôt qu’en 2023. Je vous entends me dire que deux ans, ce n’est presque rien et effectivement, cette alternative ne permet qu’acheter un peu de temps.

En plus, à noter que si vous privilégiez cette dernière, vous devrez débourser pour vous acheter une licence parce que Microsoft n’offre pas de chemins de mise à niveau gratuits de Windows 8.1 vers Windows 10.

Windows 7, 10 et maintenant 8.1, on commence à connaître la chanson: c’est assez clair que tout ça vise à nous encourager, pour ne pas dire à nous pousser, à migrer vers Windows 11.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.