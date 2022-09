Trouvez les meilleures assurances selon vos besoins avec ces comparateurs en ligne et économisez

Découvrez, à l’aide d’outils de magasinage d’assurances en ligne, toutes les offres les plus rentables et celles qui seront les plus adaptées à vos besoins particuliers pour trouver facilement la compagnie qui propose les meilleurs prix pour votre assurance auto, habitation, voyage, vie, etc.

On va se le dire, magasiner des assurances, ce n’est pas l’activité la plus palpitante qui soit… En fait, honnêtement… c’est carrément ennuyant!

Par contre, une chose est sûre, c’est que si on laisse la paresse l’emporter, on a beaucoup plus de chance de payer un prix qui est beaucoup trop cher.

Ce que j’aime avec le web, c’est la possibilité d’utiliser des outils pour économiser du temps, mais aussi d’épargner beaucoup d’argent.

Heureusement, grâce aux outils de magasinage d’assurances disponibles en ligne, que vous recherchiez une assurance auto, invalidité, hypothécaire, habitation, santé, vie, voyage ou autre, vous n’avez qu’à remplir un ou deux formulaires, les soumettre pour recevoir une foule d’offres de courtiers ou de compagnies.

Comment fonctionnent ce genre d’outils en ligne

Rares sont ceux qui ont la patience de compléter une demande d’assurance directement sur les sites des divers assureurs, voilà pourquoi l’utilisation d’outils de magasinage comme ceux sur mon site ou encore sur celui de Clic Assure s’avère une solution avantageuse.

En fait, quand vient le temps de magasiner quelconque assurance, je préfère toujours recommander les deux formulaires de comparaison plutôt qu’un, entre autres parce que ça fait en sorte de recevoir des offres du plus de partenaires possibles.

Ça permet aussi de fonctionner carrément à l’envers: au lieu que ce soit à nous de faire le tour de toutes les compagnies, des offres et d’appeler une tonne de courtiers, ce sont eux, s’ils sont intéressés par notre profil à assurer, qui nous contactent.

Puisque la compétition est très féroce, ceux qui n’ont qu’à offrir des primes qui coûtent beaucoup d’argent ne nous approchent même pas.

Bref, on travaille donc en « mode inversé » en remplissant, au choix, un ou deux formulaires par catégorie qui seront transmis par courriel aux courtiers et aux assurances.

Facilement, on peut ainsi effectuer une demande pour 10 types d’assurances différentes:

Réception des offres des assureurs

Après avoir rempli les formulaires qui nous intéressent, on doit attendre que ceux-ci soient traités pour commencer à recevoir les offres.

Celles-ci sont principalement transmises par courriel, mais certains agents peuvent également communiquer avec nous par téléphone au numéro que l’on a indiqué en complétant la demande.

Comme pour n’importe quelle demande d’assurance, l’agent est susceptible de nous poser des questions pour bien cerner nos besoins et garantir de vous offrir le bon prix.

Évidemment, libre à nous d’accepter ou de refuser ces propositions!

Honnêtement, faites le test pour voir à quel point les comparateurs sont très faciles à utiliser et permettent d’économiser.

D’ailleurs, un membre de l’équipe s’est fait offrir de payer 409$ annuellement pour son assurance auto plutôt que les 630$ qu’il payait avant. Difficile de dire non!

Dernier conseil: évitez de renouveler automatiquement vos assurances pour la simple et bonne raison que dans ce cas-là, impossible de savoir si notre catégorie est surreprésentée.

C’est plus astucieux de retourner magasiner: drôlement, on trouve toujours une meilleure proposition… ce qui prouve assez clairement qu’il faut souvent le faire!