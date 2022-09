Faire la file chez Starbucks est maintenant chose du passé grâce à cette app

L’application mobile de Starbucks fait peau neuve et inclut maintenant un système de paiement mobile. Si on peut encore obtenir des Étoiles à échanger contre des boissons ou des aliments gratuits, la grande nouveauté, c’est qu’on peut désormais passer, payer et aller chercher nos commandes personnalisées à l’avance, histoire d’éviter les longues files d’attente et de gagner du temps.

Difficile de nier que Starbucks est l’une des chaînes de cafés les plus populaires. On n’a qu’à regarder la longueur des files au comptoir ou au service à l’auto et ça dit tout.

Si le service de commande et de paiement par application était disponible au Canada depuis 2015, jusqu’ici, au Québec, celle-ci ne permettait principalement que d’accumuler des points récompenses.

C’est finalement le temps de rattraper le temps perdu, alors que Starbucks lance enfin cette option dans plus de 70 magasins participants partout dans la province!

Le service de commande de l’app Starbucks s’utilise facilement, en 3 étapes seulement.

Payer d’avance, éviter la file, gagner du temps

Que ce soit le matin avant d’aller travailler ou encore en après-midi à la pause-café, pour mettre la main sur son latte Starbucks à la vanille ou à la citrouille épicée, il fallait faire preuve de patience.

Heureusement, grâce à la nouvelle mouture de l’application, c’est maintenant possible de payer notre commande d’avance et d’aller la chercher directement à l’aire de cueillette désignée, presque sans besoin de faire la file.

En plus, c’est vraiment facile à utiliser. En gros, on doit d’abord être membre de Récompenses Starbucks, mais ça ne prend que quelques minutes pour s’inscrire au programme en ligne.

Quand c’est fait, il ne nous reste simplement qu’à télécharger la version la plus récente de l’app Starbucks sur l’App Store ou le Play Store et activer les services de localisation.

On commande et on paie directement à partir d’une icône dans l’application en ajoutant et en personnalisant les items du menu que l’on veut.

On sélectionne l’une des 70 succursales où on planifie aller récupérer notre commande, et le tour est joué! L’application estime même le temps d’attente histoire qu’on ne se présente pas sur place trop tôt inutilement.

Bref, c’est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui désirent profiter de la même expérience Starbucks qu’en en magasin en personnalisant leurs commandes et en obtenant des Étoiles de récompense à échanger, mais en sauvant pas mal de temps!

En savoir plus sur l’application mobile de Starbucks

