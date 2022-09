Découvrez ma sélection d’outils pour contrôler ses finances et bien gérer son budget

Si vous cherchez des outils de gestion budgétaire en ligne ou des logiciels et applications conçus pour créer et maintenir vos finances, vous êtes au bon endroit. Application de gestion globale de ses finances, d’aide à l’épargne, logiciel budgétaire, site web d’économies et de rabais, tout y est.

Avec tous les nouveaux outils dont on dispose pour gérer ses finances et son budget, l’époque où on devait tenir un journal de bord et effectuer des calculs est révolue.

Désormais, tout se fait en ligne, soit depuis notre ordinateur, notre tablette ou encore notre téléphone intelligent.

Il existe plusieurs solutions pour nous faciliter la vie en ce qui concerne la gestion des finances personnelles et familiales: des logiciels, des plateformes en ligne, des applications mobiles, etc.

Voici quelques suggestions d’outils pour ne pas perdre le contrôle de son portefeuille!

Budget Express

Budget Express, c’est un logiciel québécois de gestion de finances personnelle et familial qui propose une interface facile et conviviale à utiliser. La première utilisation nous propose une visite guidée en français qui nous guide dans les étapes de création et de maintien de budget.

Non seulement on peut ajouter plusieurs comptes à un même budget, mais le logiciel prend aussi en compte diverses sources de revenus comme les remboursements d’impôts, les rentes du Québec, l’assurance emploi, etc.

On peut aussi évidemment y ajouter nos dépenses fixes, variables ainsi que nos revenus, consulter nos placements, faire un suivi de nos prêts, et consulter tout ça quand bon nous semble.

Budget Express est disponible en version infonuagique à 30$ par année ou pour les ordinateurs sous Windows 7, 8, 10 et 11 à 35$ pour le logiciel.

Hardbacon

Hardbacon est une application montréalaise pour iOS et Android qui a pour mission de nous aider à prendre les meilleures décisions financières en nous permettant d’avoir une vision globale de nos finances.

On n’a qu’à la connecter avec notre institution financière et nos comptes d’investissements pour qu’elle devienne un peu comme le centre de contrôle de notre portefeuille en temps réel.

On y voit les dépenses faites, les entrées d’argent, les rendements de nos placements, dans quel type de catégorie nos dépenses sont faites, et on nous fournit des conseils pour améliorer le tout.

Parmi les fonctionnalités vraiment intéressantes de Hardbacon, on retrouve aussi la planification de projets

En gros, on peut se fixer un objectif pour que l’app nous indique si on est dans la bonne voie pour le réaliser ou si l’on devrait contribuer davantage.

Hardbacon est disponible gratuitement ou en version premium pour iOS et Android à 12.99$ par mois ou 99,99$ pour l’année complète.

Moka

Moka, c’est une application québécoise d’aide à l’épargne qui nous propose d’arrondir le montant de nos transactions pour économiser « le petit change » et le réserver pour de futurs achats.

Un peu comme une tirelire, elle nous permet de mettre de côté les arrondissements lorsqu’on dépense avec nos cartes débit et de crédit.

L’argent prélevé par Moka est automatiquement déposé dans un portefeuille numérique diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) dans lequel on choisit préalablement notre profil d’investisseur.

L’argent accumulé dans notre compte peut servir entre autres à payer des factures ou à réaliser un projet que l’on convoitait en économisant.

Puis, d’autres fonctionnalités sont disponibles, incluant l’épargne automatisée, des remises en argent avec extras, l’accès à un coach en finances personnelle, à un plan de remboursement des dettes sur mesure, et plus encore.

Moka est disponible gratuitement ou en version premium pour iOS et Android entre 4$ et 15$ par mois tout dépendamment du forfait qui nous intéresse.

