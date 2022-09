Identifiez le titre et l’interprète de n’importe quelle chanson qui joue, même dans une app

Shazam, c’est une application de reconnaissance musicale qui lui permet, grâce à un court extrait sonore, de reconnaître le titre et l’interprète d’une chanson qui joue. Le tout fonctionne n’importe où, que la chanson joue à la radio, dans la voiture, au centre d’achat ou même à l’intérieur d’une app dans laquelle on navigue.

Ça nous est tous déjà arrivé d’entendre une chanson à la radio, dans une boutique ou en buvant un verre dans un bar et de mourir d’envie de savoir le titre et de connaître qui la chante.

Ça serait tellement facile de n’avoir qu’à appuyer sur un bouton de notre téléphone cellulaire et de voir la réponse apparaît à l’écran…

Bonne nouvelle: voici Shazam, l’application qui écoute la musique qui joue et nous dit en quelques secondes le titre, l’interprète et le nom de l’album duquel elle est tirée.

Retrouver le titre d’une musique simplement avec un extrait

Le fonctionnement de Shazam est simple comme bonjour. On entend une chanson, on lance l’application pour qu’elle enregistre quelques secondes de celle-ci et analyse le tout dans sa base de données.

En un temps record et tout à fait gratuitement, on obtient le résultat et une foule d’informations associées, comme:

Les prochaines dates de concert de l’artiste;

Ses autres titres les plus populaires;

Un lien YouTube pour regarder le vidéoclip;

Des suggestions d’autres chansons similaires;

Le titre de l’album où la chanson figure;

La maison de disque qui est responsable;

L’année de sorti du morceau, et plus encore.

Une fonction pop-up pour identifier la musique dans les applications

Depuis 2022, c’est maintenant bien plus facile d’identifier un morceau ou une chanson sur notre téléphone intelligent.

Que ce soit dans Facebook, Instagram, YouTube ou sur n’importe quelle autre application, il nous est pratiquement tous arrivé un jour de placer le microphone de notre téléphone près de nos écouteurs, puis lancer Shazam afin d’identifier la chanson qui joue.

Ce temps est maintenant révolu, puisque Shazam permet maintenant l’identification des morceaux qui jouent dans les applications même.

La fonction Pop-Up de Shazam est pour l’instant uniquement disponible sur les téléphones intelligents Android via la plus récente mise à jour de l’application. Comme Shazam appartient à Apple une fonction silimaire est disponible à même les réglages de notre iPhone et iPad.

Le Pop-Up Shazam va être une petite bulle qui va se placer à l’écran. Lorsqu’on lance une vidéo sur Facebook, YouTube ou n’importe quelle application, il nous suffit d’appuyer sur le bouton pour que Shazam se mette à identifier la chanson.

Une fois le morceau identifié, Shazam démarre même une fonction karaoké en y affichant les paroles aux furs et à mesure que la chanson joue.

Quand on a fini avec le bouton, il suffit de le glisser vers le bas pour le retirer de l’écran. C’est le même principe que les bulles de discussions Messenger.

Ainsi, pour activer le Pop-Up Shazam sous Android il faut:

Ouvrir l’application Shazam Faire défiler l’écran de gauche à droite Appuyer sur l’icône d’engrenage Dans les paramètres, activer Pop-Up Shazam Lorsqu’une chanson joue dans une application, appuyer sur la bulle Shazam.

Pour ceux qui l’ignorait, c’est également à cet endroit que vous pouvez activer la fonction : Shazamer lorsque l’appli démarre. Pratique notamment quand on entend une chanson dans une publicité à la télévision ou une chanson dans un endroit public et qu’on veut rapidement l’identifier.

Voici comment activer le Pop-Up Shazam sur Android.

Pour iOS, c’est un peu différent alors que la fonction peut être ajoutée aux réglages de l’appareil plutôt que d’apparaître comme une bulle.

Pour activer la fonction sur un iPhone ou un iPad, il faut:

Ouvrir les réglages, puis cliquer sur Centre de contrôle Cliquer sur le + vert à côté de Reconnaissance musicale Quand une chanson joue, ouvrir le centre de contrôle Appuyer sur le logo de Shazam Le titre de la chanson apparaîtra dans le haut de l’écran une fois trouvé.

Voici comment activer la fonction similaire au Pop-Up Shazam sur iOS.

