Découvrez Boutic.ca, la boutique en ligne de Francoischarron.com!

C’est avec beaucoup de fierté que je vous invite à découvrir Boutic.ca, une boutique en ligne signée Francoischarron.com! On y retrouve des vêtements et des accessoires mode comportant à la fois des messages inspirants et amusants. On y trouve entre autres t-shirts, camisoles, sweat-shirts, casquettes, affiches et étuis de téléphone.

Depuis le 15e anniversaire de mon site web, mon équipe et moi avons lancé une foule de nouveautés sur le site :

Disons que le fait d’avoir une boutique en ligne qui réunit toutes ces belles idées et ces beaux projets, ça allait de soi!

Les collections de vêtements sur Boutic.ca

Bien honnêtement, je vous mentirais si je vous disais que je n’ai pas une petite préférence pour notre collection Citations, inspirée des drôles de choses que mes invités peuvent dire dans mon balado La vie est belle.

Les chandails sont plutôt minimalistes, alors que l’accent est mis sur la drôle de phrase que peut avoir dit un invité pendant le tournage.

Puisque je reçois une gamme de personnes toutes plus différentes les unes des autres, laissez-moi vous dire qu’il y en a de toutes les couleurs! Parmi nos phrases coup de cœur, on a :

C’est pas moi le problème (épisode 34)

Je suis une légende de ma vie (épisode 17)

Je care en tabarnak (épisode 28)

Quand je bois de l’alcool, ça me fait un p’tit glow (épisode 26)

Certains items qui se retrouvent dans la collection Citations de ma boutique en ligne, Boutic.ca.

C’est bien beau la techno, mais heureusement, ce n’est pas tout ce qu’il y a dans la vie! On a tous besoin de ces moments de déconnexion pour faire des activités dehors, à tête reposée.

C’est l’une des raisons pour laquelle j’ai créé la collection Savoir décrocher de mes rêves, celle que je porte à tout coup quand je pars à l’aventure, et disons que je ne suis pas peu fier de pouvoir les partager avec vous.

Aimez-vous ça, les beaux slogans? J’espère que oui, parce qu’on en a pour tous les goûts :

Je suis la reine du camping;

Conductrice, moi j’roule;

Passager, moi j’ergarde;

Ça me tente de monter la tente;

Le bonheur that’s it, et plus encore!

Un petit aperçu de la collection Décrocher que vous pourrez fièrement arborer en achetant dans ma boutique en ligne!

Ce n’est pas tout! Ma boutique comprend également la collection complète de Tornaderousse.com, le site officiel de Lyne Ste-Marie. C’est une belle collection pour les femmes assumées qui partagent le « girl power » et qui leur permettent d’afficher leurs couleurs.

Évidemment, il y a aussi de la place pour des items à l’effigie de La mise à jour, mon plus récent balado en duo avec Vincent, le rédacteur en chef de Francoischarron.com, où on commente l’actualité techno.

Finalement, gardez l’œil ouvert parce que nous lançons occasionnellement des collections spéciales inspirées de l’actualité, comme la fête des Pères ou les fameuses épices citrouillées emblématiques d’automne.

Honnêtement, je ne mens pas quand je dis qu’il y en a pour tous les goûts sur Boutic.ca!

Les bienfaits de commander en ligne sur Boutic.ca

Nos vêtements sont faits à la demande, c’est-à-dire qu’ils sont produits un à un selon les commandes effectuées. En gros, ça veut dire que si on ne vend pas d’un modèle, on ne produit pas de déchet et on n’occasionne pas de perte d’inventaire. Le contraire de la « fast fashion », quoi!

Pour ce qui est de l’impression sur les morceaux, elle est faite par un procédé que l’on appelle sublimation. C’est le meilleur type que l’on peut offrir, parce que l’encre pénètre bien dans les fibres du tissu et elle résiste très bien au lavage!

Si jamais un produit défectueux nous est retourné, il n’est pas jeté. Dans ce cas, il est plutôt offert à des organismes comme la Croix-Rouge.

De plus, pour chaque item vendu sur la boutique, on s’engage à remettre l’équivalent d’un repas aux Banques alimentaires du Québec.

Rendez-vous sur la boutic.ca pour y jeter un coup d’œil et bon magasinage!

Magasiner en ligne sur la boutic.ca