Comparez les prix et trouvez l’assurance moto la plus avantageuse avec ce comparateur en ligne gratuit

Si vous magasinez votre prochaine police d’assurance pour votre moto, rendez-vous sur le comparateur en ligne gratuit de Hardbacon pour recevoir des soumissions des assureurs et comparez les prix pour trouver le meilleur et économiser.

Le plus beau dans tout ça? Vous n’avez pas besoin d’appeler toutes les compagnies d’assurance et de passer des heures au téléphone pour trouver le meilleur prix!

En gros, vous pouvez faire ça directement en ligne, sans avoir à parler à qui que ce soit, simplement en utilisant le comparateur en ligne de Hardbacon.

C’est une façon simple et efficace de comparer les contrats, évaluer qui sont les assureurs les plus avantageux et économiser!

Comment trouver le meilleur prix pour une assurance moto

C’est simple, on se rend d’abord sur le site de Hardbacon. Sur la page d’accueil, un petit encadré est bien identifié pour y inscrire notre code postal. On n’a qu’à cliquer sur « Comparer les prix » pour continuer.

Première étape: entrer notre code postal pour comparer les prix grâce à Hardbacon.

Ensuite, on répond à quelques questions concernant le véhicule que l’on veut assurer, sur nous en tant que conducteur, nos besoins, et on envoie le formulaire.

Après ça, on va recevoir jusqu’à trois soumissions différentes des compagnies comme Intact, Promutuel, Beneva et autres, par courriel.

Une fois que l’on a reçu plusieurs soumissions, c’est à nous de prendre le temps de comparer les offres afin de déterminer celle qui est la plus avantageuse pour nous.

Quand notre décision est prise, il ne reste plus qu’à contacter l’assureur pour conclure les prochaines étapes avec lui.

Voilà, rien de plus simple! Hardbacon, c’est vraiment une façon simple de trouver le meilleur prix pour assurer votre moto et partir sur la route l’esprit tranquille!

Utiliser le comparateur d’assurance moto Hardbacon

