Créez une ambiance chaleureuse dans votre chambre avec cette lampe de chevet

La lampe de chevet Nightour Olamp de Olight est idéale pour créer l’ambiance de notre choix en personnalisant les couleurs illuminées. On peut la mettre dans notre chambre à coucher, sur une table de chevet comme éclairage ou encore dans le bureau comme luminaire et décoration.

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de la marque Olight puisqu’elle offre de multiples lampes de poche portatives, des lumières pour le vélo, des lanternes pour le camping et bien plus.

Cette fois-ci, Olight propose le modèle Nightour Olamp, une lampe de chevet qui ne ressemble pas à ce que l’on est habitué de voir.

Son design se distingue beaucoup donc en plus de bien éclairer, c’est un élément de décoration selon où on décide de l’installer. Que ce soit sur une table de chevet à côté de notre lit, sur notre bureau ou dans le salon, pourquoi pas!

Une lampe de chevet avec un éclairage personnalisable

La Nightour est faite en aluminium et combine à la fois une tige lumineuse multicolore et une tête de lampe amovible. Ainsi, on peut l’utiliser à la fois pour être bien éclairé quand on lit, par exemple, que pour créer une belle ambiance à la maison.

Un aperçu du design de la lampe de chevet Nightour Olamp de la compagnie Olight.

La lampe est composée de 12 LED blanches à l’intérieur, ce qui produit une lumière blanche, chaude et confortable de 8 à 60 lumens. On peut jouer avec la luminosité pour avoir l’éclairage idéal dans la maison.

Si on veut un peu de couleurs, la lampe offre plusieurs couleurs vives, qui sont en fait des LED RVB. On peut laisser défiler les couleurs, comme on peut choisir notre favorite et fixer l’appareil sur celle-ci.

Avec une batterie rechargeable de 4000 mAh intégrée, la tige lumineuse fonctionne jusqu’à 31 heures lorsqu’elle est débranchée. Par contre, la pile n’alimente pas la tête de la lampe, donc il est conseillé de la laisser branchée.

La Nightour Olamp est munie d’un interrupteur à bascule bidirectionnel, ce qui permet de régler la puissance de la tige lumineuse à notre goût. Il suffit de basculer l’interrupteur vers le haut ou le bas pour ajuster comme on veut.

On la retrouve à 134.95$ en ligne. La livraison est rapide et on a une garantie de 2 ans sur l’appareil.

Bref, si vous souhaitez créer une ambiance différente pour toutes les circonstances, c’est cette lampe qu’il vous faut!

En savoir plus et acheter la lampe Olight en ligne

Quelles lumières avoir sur son vélo pour être bien visible le soir?

Des lampes portatives utiles pour tous les goûts, et pour toutes situations!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.