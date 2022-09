Microsoft supprime-t-il vraiment les comptes Outlook, Hotmail et autres inactifs?

Vous avez un compte Microsoft pour l’un de ses services comme Hotmail, Outlook, Skype, OneDrive ou Xbox Live? Depuis 2019, l’entreprise à pris la décision de les supprimer automatiquement si vous ne l’avez pas utilisé depuis 2 ans. De l’autre côté, beaucoup d’hameçonnage prétendant la même chose circule. On vous explique les nuances pour déceler le vrai du faux.

La compagnie américaine a émis cet avertissement sur sa page de support, alors que tous les comptes inactifs depuis 2 ans seront supprimés par la firme de Redmond.

Auparavant, ce délai d’inactivé était de 5 ans, mais Microsoft semble vouloir faire du ménage sur ses serveurs et a réduit cette période à 2 ans. C’est donc à partir du 30 août 2019 que Microsoft procédera à cette purge.

Voici ce que vous devez faire si vous ne souhaitez pas que votre compte soit supprimé.

À partir de 2019, Microsoft supprime les comptes inactifs depuis 2 ans.

Comment faire pour que Microsoft ne supprime pas votre compte inactif

Certains vont peut-être se dire que ce n’est pas si grave que ça si Microsoft supprime leur vieux compte Hotmail. Après tout s’il est inactif depuis 2 ans c’est qu’il y a bien une raison.

Seulement, il se peut très bien que vous n’utilisiez plus ce compte courriel, mais que certains de vos services y soient encore liés. Votre compte Facebook par exemple a peut-être été créé à partir de votre vieille adresse Hotmail.

Bref, si votre compte Hotmail ou Outloolk est utilisé sur un service que vous utilisez, ce ne sera vraiment pas pratique si Microsoft le supprime.

Quels services sont ainsi touchés par cette suppression automatique de Microsoft? On parle de :

Hotmail

Outlook

Skype

Xbox Live

OneDrive

Bing

Microsoft Office

Microsoft Store

Si vous avez un compte sur l’un de ces services et que vous ne l’avez pas utilisé depuis 2 ans, il vous suffit de vous y connecter à nouveau.

Puisque beaucoup de courriels d’hameçonnage sont envoyés à l’effigie de Microsoft, mieux vaut ne pas prendre de risque et ne pas le faire à partir d’un lien qui se trouverait dans un courriel.

Le plus simple est de vous connecter via la page des comptes Microsoft. Une seule connexion suffit pour signaler à Microsoft que votre compte n’est plus inactif.

Notez que Microsoft ne supprimera pas tous les comptes inactifs depuis 2 ans. La compagnie fait des exceptions pour ceux qui ont :

Effectués des achats ou ont un abonnement auprès de Microsoft

Publiés des applications ou des jeux sur le Microsoft Store

Obtenu une certification de Microsoft

Un solde non dépensé à leur compte Microsoft

Une somme due par Microsoft

Accordé une autorisation à une autre personne dans un compte familial

L’hameçonnage, toujours au rendez-vous

Je ne le répèterai jamais assez, mais sur le web, il faut toujours se méfier. Comme je le mentionnais, depuis des années, plusieurs messages d’hameçonnage à l’effigie de Microsoft circulent.

Ceux-ci prétendent que notre compte Outlook, Hotmail, MSN, bref, que notre boîte de messagerie sera fermée dans les 24 à 48h à condition qu’on se connecte via un lien dans le message.

Il existe plusieurs variantes de cette arnaque, mais vous pouvez en avoir un exemple assez concret dans ma chronique juste ici.

Je le répète, mais on est toujours mieux de ne pas prendre de risque et de ne jamais cliquer sur le lien dans un courriel, mais plutôt d’aller se connecter nous-mêmes en passant par notre navigateur web.

