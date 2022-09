Restez connecté à votre enfant grâce à cette caméra liée à votre téléphone intelligent

La Nanit Camera Pro est conçue spécialement pour entendre votre bébé et assurer sa sécurité. Où que vous soyez, vous pouvez le voir sur votre téléphone intelligent en installant l’appareil dans sa chambre et en téléchargeant une application iOS ou Android.

Vous cherchez une bonne caméra pour installer dans la chambre de votre bébé pour le surveiller lorsqu’il dort? Il y a tellement d’offres sur le marché que ça peut devenir difficile de choisir la bonne.

Parfois, la qualité de l’image n’est pas top, d’autres fois, c’est le son qui est médiocre ou encore, le prix qui n’a pas d’allure. Quoi choisir lorsque vient le temps de s’en procurer une?

Une caméra pour garder un œil sur votre bébé à distance

Nanit propose la Camera Pro. En gros, on l’installe au-dessus du lit ou de la bassinette de notre enfant et on peut le voir de n’importe où, sur notre téléphone intelligent, en téléchargeant simplement une application.

La qualité de la vidéo est bonne, on parle de 1080p, donc on a une image assez claire de notre côté. Si on veut calmer ou endormir notre bébé, le moniteur inclut des bruits blancs et des sons apaisants que l’on peut faire jouer.

Une veilleuse réglable est également incluse et l’audio est bidirectionnel, donc en plus d’entendre l’enfant, on peut lui parler à distance s’il a besoin d’être rassuré.

Sur l’application mobile, on voit aussi les statistiques et les tendances quotidiennes sur le sommeil de bébé, comme le nombre d’heures dormies et leur efficacité.

Pour ceux qui ont plus d’un enfant, il est possible de connecter plusieurs caméras sur l’application et de séparer l’écran de notre téléphone pour voir deux enfants en même temps sur la même page.

Si vous hésitez à vous la procurer, Nanit propose une offre exclusive qui pourrait faire pencher la balance. Celle-ci inclut:

La Nanit Camera Pro;

Un support mural ou un support au sol, au choix;

Une petite bande respiratoire sans capteur;

Le support Flex;

Un étui de voyage pour protéger la caméra;

Un abonnement d’un an à Insights Premium, qui donne accès à des conseils personnalisés pour améliorer le sommeil de votre bébé.

Un aperçu de ce qui est inclus dans l’offre exclusive de Nanit.

L’ensemble est actuellement en rabais à 465$ et la livraison en deux jours est gratuite si on commande en ligne.

La caméra se transporte très bien dans son étui, sans risque de la briser comme elle est bien protégée, ce qui vous permet de laisser votre bébé dormir n’importe où en sécurité pendant que vous pouvez continuer à relaxer l’esprit tranquille!

En savoir plus et vous procurer l’ensemble Nanit