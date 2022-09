Comment identifier et supprimer les fichiers, photos et vidéos en double dans un ordinateur ou un téléphone

Retrouvez nos suggestions de logiciels et d’applications pour vous aider à faire le ménage de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent pour y supprimer des fichiers en double comme des documents Word et Excel, des photos, des dossiers vides ou des chansons.

Pour beaucoup, notre utilisation d’un ordinateur ou d’un téléphone cellulaire ne date pas d’hier. Bien qu’on mette notre équipement à jour au fil des années, souvent, on transfère le contenu de nos machines d’un appareil à un autre sans en faire le ménage.

Résultat, on se retrouve bien souvent avec plein de fichiers en double qui prennent de la place et de la mémoire, ce qui cause entre autres des ralentissements inutiles.

Puisque les logiciels et applications qui nous aident à identifier et supprimer ces fameux doublons sont en demande, des personnes mal intentionnées en profitent pour proposer de fausses solutions.

Les diverses publicités sont tellement tentantes que beaucoup se font malheureusement avoir et finissent par payer pour des coquilles vides qui ne servent à absolument rien.

Voici donc nos suggestions de logiciels et d’applications qui aident à trouver rapidement les fichiers en double sur Windows, Mac, Android et iPhone et les supprimer pour de bon.

Clone Files Checker, compatible avec Windows

Clones Files Checker, c’est un logiciel qui permet de supprimer les fichiers en double de toutes sortes. Ça inclut les photos, les chansons, les éléments iTunes, les vidéos, les archives et les dossiers vides.

On a même la possibilité de connecter nos comptes Google Drive, OneDrive et Dropbox pour que Clone Files Checker ait y faire le ménage.

En gros, le tout fonctionne un peu comme un antivirus: après l’avoir installé, on lance une analyse dans les dossiers de notre choix.

Tous les doublons trouvés nous sont présentés sous la forme d’une liste que l’on peut examiner et corriger selon ce qu’on veut conserver ou se débarrasser.

Un aperçu de l’interface de Clone Files Checker sur Windows 10.

On a aussi une option facultative qui nous permet de sauvegarder nos données avant de les supprimer. C’est ce qui va nous permettre de les restaurer via le logiciel si jamais on a fait une erreur.

Clone Files Checker est disponible gratuitement en version d’essai ad vitam æternam jusqu’à une concurrence de 10 groupes de fichiers en double.

En gros, c’est que les doublons sont classés selon le type de fichier, et chaque type représente un groupe. Par contre, le logiciel nous indique à quel endroit de notre ordinateur se cachent les doublons, donc on peut aller les supprimer à la main, sans avoir à le faire avec le programme.

Cette solution est plus longue, mais elle nous permet de ne jamais payer pour notre utilisation périodique.

Sinon, on peut se doter d’une licence payante au coût de 40$ US par année, ou 75$ US pour toute la vie, ce qui demeure une option intéressante.

Clone Files Checker est compatible avec Windows 11, ainsi que les versions 10, 8 et 7. Seul petit hic: elle n’est disponible qu’en anglais.

Au besoin, il existe aussi une variante similaire qui est compatible avec Mac OS X 10.10 et les versions ultérieures.

En savoir plus sur Clone Files Checker

Duplicate File Finder, compatible avec Mac

Si Clone Files Checker possède une version compatible avec Mac OS, Duplicate File Finder, lui, a été conçu expressément pour ce système d’exploitation.

Bien que similaire, cette application demeure l’un des moyens les plus rapides de trouver des fichiers en double sur un Mac et permet d’obtenir des résultats octet par octet en moins d’une minute, le tout en un seul clic.

Duplicate File Finder fonctionne en trois étapes faciles: on n’a qu’à numériser le dossier de notre choix, lecteur externe ou bibliothèque de photos, à sélectionner les fichiers, dossiers ou photos similaires en double indésirables et à les supprimer.

Un aperçu de l’interface de Duplicate File Finder sur Mac OS.

Il prend en charge tous les types de fichiers classiques que l’on retrouve sur un Mac, incluant les doublons et images similaires de la photothèque, la musique, les vidéos de tous types d’extension, ou autres se trouvant dans iTunes, Photos, iCloud, Dropbox, Google Drive ou tout autre disque externe.

Le logiciel est disponible en version gratuite ainsi qu’en version pro payante, mais honnêtement, l’option gratuite est surprenamment très complète.

Les principales différences, c’est que l’option pro inclut la possibilité de fusionner des dossiers et de restaurer les doublons supprimés.

Si on peut facilement s’en sortir sans payer et être plus prudent avant d’effacer des données, c’est intéressant de savoir que Duplicate File Finder Pro n’est pas dispendieux. On parle de 20$ US pour une licence à vie du logiciel.

Niveau compatibilité, Duplicate File Finder fonctionne sur macOS 10.12 ainsi que les versions ultérieures du système d’exploitation.

En savoir plus sur Duplicate File Finder

Remo, gratuit sur iOS et Android

Sur iOS et Android, les fichiers à supprimer sont un peu différents que sur un ordinateur.

Puisqu’on ne peut télécharger la même application plus d’une fois depuis l’App Store et le Play Store, ce sont surtout les photos qui peuvent être dédoublées.

L’application Remo nous permet justement d’y faire le ménage efficacement et gratuitement sans trop perdre de temps.

Bien qu’elle ne soit disponible qu’en anglais, son interface graphique est simple à utiliser: après analyse, l’application affiche clairement toutes les photos en double trouvées pour qu’on ne supprime pas accidentellement des photos importantes.

En gros, ça signifie que plutôt que d’être un outil de suppression automatique, Remo est personnalisé et nous laisse choisir les photos en double qu’on désire conserver.

Un aperçu de l’interface de Remo sur Android.

Le logiciel supprime efficacement les photos en double de n’importe quel format, incluant les JPG, PNG, JPEG, TIFF, GIF, etc. qui ont été capturées à partir de n’importe quelle marque d’appareil photo ou autre, tant qu’elles sont enregistrées sur notre téléphone.

Outre la suppression de doublons identiques, Remo peut aussi proposer la suppression d’images similaires pour optimiser et récupérer l’espace de stockage, mais ultimement, c’est à nous de choisir quoi effacer.

Remo est complètement gratuit pour les appareils qui roulent avec Android 4.2 ou une version ultérieure ainsi qu’avec les iPhone dotés d’iOS 9.0 ou plus récent.

Une version pour Windows et MacOS est également disponible, mais on doit cependant débourser 20$ US pour l’avoir sur notre ordinateur.

En savoir plus sur Remo

