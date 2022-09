Nouveaux parents, cette application québécoise est la référence ultime pour vous!

Naître et Grandir sort son application pour les nouveaux parents, disponible pour les appareils iOS et Android. C’est une ressource fiable à découvrir pour suivre le développement de son enfant et pour consulter du contenu diversifié et adapté.

En tant que nouveau parent, on peut certainement être déstabilisé lorsque notre enfant vient au monde. Évidemment, il y a plusieurs ressources pour nous guider, mais il y en a tellement que ça devient difficile de savoir à quoi se référer.

Dans la plupart des hôpitaux au Québec, ils nous remettent une grosse brique à la naissance de notre nouveau-né. C’est le livre bien connu: Naître et Grandir.

Et bien, plus besoin de se taper la lecture de toutes ces pages, ils ont sorti une application disponible pour les appareils iOS et Android. On peut s’y référer pour toute question et c’est beaucoup plus pratique, comme on l’a toujours à portée de main, directement sur notre téléphone intelligent.

Utilisez l’application pour toute question concernant votre nouveau-né

Ce n’est pas qu’à partir de sa naissance qu’on utilise l’app. Effectivement, dès que l’on apprend sa venue, on peut suivre toute la grossesse et le développement de notre enfant jusqu’à l’âge de 2 ans.

Naître et Grandir offre donc un suivi de grossesse personnalisé, tout en nous informant chaque semaine sur le développement du fœtus, ce qui nous permet de suivre son évolution, avec des images pour représenter sa grosseur par exemple.

Ensuite, l’app propose un accompagnement de sa naissance jusqu’à ses deux ans, en donnant des trucs et astuces pour aider les parents et soutenir son développement.

Ce qui est génial, c’est que l’application est personnalisée pour chaque bébé. Elle offre un suivi unique, avec des conseils adaptés à notre enfant, peu importe à quel rythme il se développe.

L’application mobile Naître et Grandir regorge de contenu pour répondre aux nombreuses questions des nouveaux parents.

On retrouve également plusieurs ressources pour répondre à nos nombreuses questions sous forme d’articles que l’on peut lire ou même écouter (pratique si on a notre bébé dans les bras) portant sur une panoplie de sujets comme:

L’alimentation

La santé

Le bien-être

Le développement

Le comportement

Le langage

La motricité

La vie familiale

L’application est sécuritaire, le contenu proposé est fiable, adapté à la réalité au Québec et validé par des professionnels de la santé.

Bref, c’est une ressource hyper accessible à consulter pour nous aider lorsqu’on devient parent!