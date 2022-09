Comment savoir où aller voter aux élections provinciales, municipales et scolaires?

Les élections provinciales, municipales ou scolaires approchent et vous vous demandez où aller voter? On vous explique comment faire pour s’assurer d’être inscrit sur la liste électorale, et quels sont les différents outils et options qui s’offrent à nous pour nous assurer de nous présenter au bon moment, au bon endroit pour exercer notre droit démocratique.

Quand les élections approchent, on reçoit un avis d’inscription électoral ainsi qu’une carte de rappel qui nous indiquent notre circonscription, où et dans quelle section aller voter.

Par contre, fiez-vous aux personnes un peu moins organisées, des papiers, c’est très facile à égarer ou à jeter par inadvertance.

Quoi faire si ça arrive? Comment savoir comment voter par anticipation, où aller le jour de l’élection, quelles sont les autres options offertes aux citoyens?

Élection Québec, une institution depuis près de 80 ans

Pour tout ce qui concerne le vote au Québec, incluant les élections provinciales, municipales et scolaires, il y a un outil important à mettre dans ses favoris, et c’est le site d’Élections Québec.

Depuis 1945, l’institution indépendante est chargée de l’application de la législation électorale et de l’organisation des élections québécoises.

Bien entendu, avec le temps, tous ses outils et ses services se sont numérisés et sont accessibles à partir de leur site web.

En gros, on y retrouve de l’information pour:

Comprendre la démocratie et les élections;

Pouvoir aller voter, peu importe notre condition;

Participer à la vie démocratique ou présenter notre candidature;

Obtenir des statistiques et les résultats des élections;

En apprendre plus sur les différentes circonscriptions et districts;

S’éduquer sur la démocratie, et plus encore.

C’est dans la section « Où et quand voter? » du site web d’Élections Québec que l’on retrouve toutes les informations détaillées sur le sujet pour pouvoir exercer notre droit démocratique.

Il y a entre autres un outil intelligent où on inscrit simplement notre code postal et notre numéro d’immeuble, et le site nous donne l’adresse de notre bureau de vote ainsi que la section où nous présenter.

On peut directement l’ajouter à notre agenda en ligne – Apple, Google, Office 365, Outlook ou Yahoo – ou encore le noter sur un bout de papier avant de partir voter.

Toutes les personnes dans des situations particulières, comme les étudiants, les gens à mobilité réduite ou à autre limitation, les personnes âgées ou malades, etc., ont aussi des ressources pour les aider et les accompagner à voter.

Visiter le site web d’Élections Québec