Les concepts mathématiques facilités grâce à une appli gratuite pour téléphone et tablette

Photomath permet de sauver en temps et en tutorat, et favorise l’apprentissage des enfants, mais aussi celui des parents en ce qui à trait aux mathématiques. La solution se trouve au bout de vos doigts.

Chaque rentrée scolaire cause beaucoup de maux de tête aux parents, notamment concernant cette matière cruciale qu’est la mathématique.

Mais parents et enseignants, si vous n’arrivez pas à expliquer certains concepts à vos enfants et élèves, soyez en paix, car cette application qui a fait ses preuves est en ligne.

L’application gratuite est composée de concepts vérifiés par des mathématiciens, et qui seront expliqués étape par étape. Que ce soit pour résoudre des problèmes simples, d’algèbre, de géométrie, de trigonométrie ou de statistiques, l’appli guide pas à pas.

Photomath aide à résoudre des équations de différents niveaux, alors qu’elle est décrite comme une caméra calculatrice qui fait office de professeur.

Gagnante de plusieurs prix et classée dans le top 10 des applications éducatives, elle est déjà utilisée par un million de professeurs à travers le monde.

À partir de la caméra de notre téléphone, Photomath nous aide à résoudre des problèmes mathématiques.

Comment fonctionne Photomath?

L’application, créée par un papa dépassé par les devoirs de math de ses enfants, peut être téléchargée sur son téléphone intelligent ou sa tablette, Apple ou Android, via l’App Store ou Google Play.

Disponible en français, Photomath demande de prendre en photo dans le cahier d’études utilisé par votre enfant ou adolescent la question à laquelle il doit répondre, qu’elle soit manuscrite ou imprimée. Ainsi, la démarche détaillée pourra être analysée. Il est également possible d’entrer un problème sur le clavier et la solution apparaitra.

Les profs peuvent l’intégrer dans leur routine et ainsi faire des mathématiques un jeu de résolution de problèmes. L’apprentissage est favorisé et les étudiants apprendront dans un cadre interactif sur ce support.

Des options payantes existent également et elles offrent d’autres avantages, tels du visuel, plus de détails et la possibilité de chercher dans des livres les solutions.

Photomath a été téléchargé plus de 100 millions de fois non seulement sur l’App Store mais également sur Google Play. Il n’y a pas de publicité sur cette application, ce que de nombreux internautes apprécient.

En savoir plus et télécharger Photomath

