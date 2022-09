Sports, concerts, spectacles: cette app nous permet d’acheter des billets de dernière minute à bas prix

L’application Gametime pour téléphone Android et iPhone permet de se procurer des billets de dernière minute pour un événement, et ce, à plus petit prix. Que ce soit pour un spectacle de musique, d’humour, de variétés ou bien un match de hockey pour les Canadiens de Montréal.

Il peut y avoir plusieurs raisons qui nous poussent à acheter des billets de dernières minute pour un événement.

On se trouve à avoir un trou qui se libère dans notre horaire ou l’on cherche quelque chose à faire pour la soirée avec nos amis.

Peut-être même qu’on se trouve en voyage et qu’encore là on veut se divertir pour une soirée.

Dans un autre cas, on cherche peut-être à avoir le meilleur prix en espérant que des personnes se désistent et cherchent à se départir de leurs billets au rabais.

L’application Gametime répond à toutes ces circonstances en offrant des billets de dernière minute à bien meilleur prix.

Des prix très compétitifs et une expérience simple

L’application Gametime est disponible pour les téléphones et tablettes Android en plus des iPhone et iPad. On peut également consulter le site web, mais tout est davantage orienté vers l’application mobile.

Basé sur notre localisation, Gametime nous propose les événements culturels ou sportifs pour lesquels il y a des billets à vendre dans les prochains jours.

Il s’agit de billets que des utilisateurs cherchent à vendre à la dernière minute pour x ou y raison.

On retrouve des billets pour des matchs de sports, des spectacles de musique ou des événements de cultures sur Gametime.

L’idée n’est évidemment pas nouvelle alors qu’il existe d’autres applications du genre.

Cependant, force est d’admettre que les prix de Gametime sont parfois difficiles à battre et que leur système d’achat est vraiment très simple.

Lorsqu’on sélectionne l’événement qui nous intéresse, on voit un aperçu des sièges que nous aurions. On peut également consulter une carte de la salle pour sélectionner notre emplacement souhaité.

Une fois nos sièges choisis, on paye avec notre carte de crédit et le tour est joué.

Gametime nous envoie nos billets dans notre compte sur l’application. On peut alors les imprimer si on le souhaite ou carrément présenter le billet sur notre écran à l’entrée.

À même la section pour nos billets, on peut également carrément commander un Uber ou Lyft pour se rendre à l’événement. Pratique lorsqu’on est en voyage à l’étranger!

Même si les prix sont en dollars américains, Gametime est plus intéressant qu’acheter sur la boutique officielle (image de gauche).

L’application a néanmoins deux hics. Le premier, elle est juste en anglais. La deuxième, les prix affichés sont en dollars US. Il faut donc faire la conversion monétaire et voir si l’on trouve toujours ça avantageux.

Néanmoins, même avec la conversion, les prix sont souvent très intéressants. Gametime va même jusqu’à garanti le meilleur prix et dans le cas contraire nous rembourser à 110%, rien de moins!

Ça demeure une référence à consulter parmi d’autres pour ceux qui veulent acheter à la dernière minute ou même carrément planifier d’acheter à la dernière minute.

Consulter le site de Gametime

Télécharger l’application Gametine sur l’App Store

Télécharger l’application Gametime sur le Play Store