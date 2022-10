Restez en contact avec votre chien à toute heure du jour et de la nuit

Le Furbo Dog, c’est un gadget qui combine une caméra vidéo compatible avec Alexa qui nous permet d’observer notre chien à distance et un lance-gâteries pour le calmer s’il se met à japper pendant la journée.

Faites-vous partie de ceux qui sont tellement attachés à leur chien que votre rêve le plus fou serait de l’amener partout avec vous? Quand vous êtes au bureau, vous ne pensez qu’au moment où vous rentrerez enfin à la maison le retrouver?

Même si on a de la peine ou qu’on se sent mal, on ne peut quand même pas s’empêcher d’aller au travail ou à l’école le matin. La vie continue après tout…

Le Furbo Dog permet de regarder, écouter et lancer des gâteries à son chien.

Des notifications et des alertes intelligentes

Le Furbo Dog est une caméra intelligente munie d’Alexa qui nous permet de jeter un coup d’œil à notre animal de compagnie n’importe quand. J’avoue que ça semble être un peu exagéré, mais ça peut être utile. On nous affirme que ça a servi à sauver plus d’une centaine de chiens d’accidents.

Pour ce faire, le Furbo Dog possède une caméra Full HD 1080p avec ultra grand-angle et vision de nuit, ce qui nous donne la possibilité de surveiller notre chien peu importe le moment de la journée.

Il suffit simplement de télécharger l’application gratuite dans le Google Play Store ou dans l’Apple Store pour débloquer toutes les fonctionnalités.

Communiquer avec votre chien via l’application mobile.

Par exemple, le Furbo Dog peut être rempli de gâteries que l’on peut lancer par le biais de l’application à notre animal s’il est agité ou s’il aboie. D’ailleurs, le gadget est aussi muni d’un micro bidirectionnel, donc on peut non seulement recevoir des notifications quand notre chien jappe, mais on peut aussi lui parler pour tenter de le calmer.

C’est vraiment très simple à installer, on n’a qu’à brancher le système de caméra, télécharger l’application Furbo et connecter le tout au Wi-Fi de la maison. On peut aussi le coller avec la bande adhésive incluse pour éviter que le système se fasse renverser.

Le Furbo Dog vient avec un essai gratuit de 90 jours de la fonction « Nanny » qui permet un enregistrement 24h dans le nuage et l’option « Doggie Diary » qui fait une compilation de 60 secondes des meilleurs moments de la journée de notre chien.

La fonction « Nanny » offre aussi trois types de notifications intelligentes en temps réel. Une alerte d’activités du chien, donc s’il saute sur des meubles ou mordille des câbles, un avertissement qui détecte la présence d’autres humains, comme celui qui vient le promener, et l’alerte « selfie » qui nous avertit quand le chien est face à la caméra, histoire d’immortaliser le tout.

On peut se désabonner à n’importe quel moment et utiliser les autres fonctions gratuitement.

Le hic, c’est que cette caméra intelligente multifonction coûte quand même 300$. Difficile de prétendre que ce soit une nécessité, mais si on a les moyens et que ça peut permettre d’atténuer l’anxiété de séparation chez notre animal (ou chez nous!), pourquoi s’en passer?

