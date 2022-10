Comment se protéger en ligne et éviter de vivre le côté sombre du cybersexe

La réalité, c’est que bien des ados, d’hommes et de femmes sont fervents du cybersexe et de la pornographie en ligne. Plutôt que de faire comme si ce n’était pas le cas, on vous donne nos trucs et conseils pour éviter que ça tourne au cauchemar. Au menu, des astuces de sécurité préventives avant de s’exhiber devant une caméra ou d’envoyer des photos coquines.

Depuis l’invention d’internet, les humains cherchent à entrer en communication ensemble, et inutile de s’enfouir la tête dans le sable, du cybersexe peut potentiellement en être la conséquence.

Par contre, cette conséquence n’est pas obligatoirement négative: à ceux et celles qui se disent que le meilleur et seul conseil valable est de ne pas se déshabiller devant sa caméra, on est obligé d’admettre que la pratique existe bel et bien et qu’on a décidé d’aider au lieu de juger!

Bref, on vous donne des conseils pour ne pas que votre vie ou celle de vos ados tournent au cauchemar comme c’est le cas pour des milliers de personnes victimes d’extorsion ou d’atteinte à leur réputation.

Cybersexe: le revers de la médaille

Constat indéniable: des milliers de personnes s’adonnent au cybersexe, qu’on soit d’accord ou non, la réalité c’est que ça existe et que c’est populaire.

La réalité, c’est aussi que ces rencontres sexuelles virtuelles tournent parfois mal et finissent par causer bien des regrets, même si au départ, il n’y a rien de mal à s’exhiber entre adultes consentants!

Avant de se prendre en photo ou tourner une vidéo où on s’exhibe, il faut y penser deux fois, car il existe un risque réel d’être victimes de chantage, de menaces ou de tentatives d’extorsion.

La situation touche les couples

Les victimes sont principalement des hommes mariés et des homosexuels qui n’affichent pas publiquement leur orientation sexuelle. Bien souvent, c’est la curiosité qui pousse à tenter l’expérience du cybersexe.

Pour plusieurs, les rencontres virtuelles constituent une bonne alternative à l’infidélité, car il n’y a pas réellement d’adultère.

Mais soyons honnêtes, plusieurs personnes considèrent que la masturbation devant la caméra est un adultère.

Imaginez donc la scène où vous devriez avouer à votre partenaire que vous êtes victime de chantage suite à une séance de cybersexe qui a mal tourné… Séance s’étant déroulée avec une autre femme ou bien avec un homme.

La situation touche les ados

Plusieurs ados se font également prendre au piège. On les menace de publier la vidéo de leurs ébats solos devant la caméra, de la montrer à leurs parents ou aux élèves de leur école.

Et ce ne sont pas que les extraits de filmés qui sont alors utilisés, plusieurs photos échangées avec des applications comme Snapchat et Instagram, très populaire chez les jeunes, permettant d’envoyer une image qui s’autodétruit après quelques secondes, sont aussi utilisées.

La personne à l’autre bout peut très bien effectuer une capture d’écran sur son appareil et avoir la photo en main même si elle est supposée être détruite!

La situation touche les célibataires

Pour les personnes célibataires, l’arnaque peut aller encore plus loin, car on utilise l’aspect sentimental pour gagner la confiance et inciter à des gestes qui n’auraient pas été commis sans cet attachement amoureux.

Les fraudeurs ouvrent des profils sur des sites de rencontres et partent à la chasse à l’homme en quête de l’amour.

Puis finalement, on passe aux activités plus intimes en utilisant le web comme intermédiaire, et voilà! Le célibataire en manque d’amour se dénude devant sa caméra, la scène est enregistrée, puis on utilise cette bande vidéo pour réclamer de l’argent pour retirer la vidéo du web ou éviter qu’elle ne soit mise en ligne.

Il y a là la double fraude: sentimentale et financière!

Le cybersexe sécuritaire

Entendons-nous: le cybersexe est le « sécurisexe » le plus « safe » qui soit: les partenaires ne sont même pas physiquement ensemble!

Mais avant de s’exhiber devant une caméra, il y a quelques petits conseils qu’on devrait mettre en pratique pour éviter que la situation tourne mal.

Conseil #1: Jusqu’au cou!

Pas besoin de vous expliquer que si on ne voit pas votre visage, les chances de vous reconnaître sont amoindries! En fait, même si on enregistre la scène, la vidéo n’aura aucune valeur si on ne vous y reconnait pas.

On élimine donc ainsi les risques de chantage et d’extorsion et même ceux que la vidéo soit publiée sur un site de pornographie amateur.

Conseil #2: Pas de signes distinctifs!

Votre surnom est tatoué sur votre main? Vous avez une tâche de naissance en forme d’étoile sur le ventre? Vous portez une bague en exemplaire unique?

Prenez soin de cacher ses signes distinctifs juste au cas!

Conseil #3: Coupez le son!

Les gens proches de vous peuvent facilement reconnaître votre voix sur une vidéo, même si on ne voit pas de visage. Si votre interlocuteur exige que vous parliez, éteignez la caméra!

Pas de paroles, quelques soupirs, au pire…

Conseil #4: Oubliez l’éclairage de studio!

Ce n’est pas le bon moment pour reproduire l’ambiance lumineuse d’un shooting photo! Au contraire, efforcez-vous d’offrir une image de mauvaise qualité dans laquelle on ne voit que l’essentiel, mais sans pouvoir reconnaitre la décoration de votre bureau en arrière-plan.

Vous comprenez que l’idée est de rendre la vidéo inutilisable pour les criminels: si on ne reconnaît pas que c’est vous, les images de mauvaise qualité sont sans valeur, tant au point de vue des tentatives d’extorsion que d’atteintes à la réputation.

Ces simples conseils pourraient vous éviter bien des ennuis et des chicanes de ménage s’ils sont mis en application!

Le cauchemar d’un jeune Québécois à éviter à tout prix

Pour vous montrer à quel point la situation peut dégénérer, on vous partage la mésaventure d’un jeune homme québécois exerçant le métier d’intervenant scolaire.

Ce jeune homme de 25 ans possède une chaîne YouTube sur laquelle il publie des vidéos d’activités organisées avec les jeunes de son école.

Un jour, il se fait aborder sur Facebook par une belle jeune femme de son âge résidant en France qui lui dit qu’elle le trouve mignon. Après quelques semaines à s’échanger des courriels, elle lui envoie des photos d’elle nue et propose de faire une rencontre virtuelle, une séance de sexcam.

Le jeune homme accepte. Après tout, il est célibataire et ne peut se déplacer pour la rencontrer. Ladite séance a bel et bien lieu.

Quelques heures après, elle lui envoie un hyperlien vers une vidéo qu’elle vient de publier sur YouTube.

Cette vidéo contient des images du jeune homme en pleine séance de masturbation, dans lesquelles on voit aussi son visage, son tatouage à l’avant-bras et TOUT le reste! La malicieuse a rajouté des images d’une autre vidéo que le jeune homme avait publiée sur sa chaine YouTube.

Elle a utilisé les informations qu’elle a pu récolter à son sujet lors de leurs premiers échanges pour créer un montage vidéo qui affiche des images du jeune homme nu et d’une activité qu’il a organisée avec les élèves de son école pour l’accuser de pédophilie!

Honnêtement, difficile d’imaginer un pire cauchemar…

Pour qu’elle la supprime, la femme exige une rançon de 5000$ transférable par PayPal sinon, la directrice de l’école où le jeune travaille sera alertée.

Ne pouvant pas laisser l’histoire prendre encore plus d’ampleur et ne pouvant pas donner la somme demandée, le jeune homme se rend aussitôt à la station de police la plus près pour raconter sa mésaventure.

Heureusement, les autorités ont vite pu retirer la vidéo qui a été vue seulement une dizaine de fois et une enquête pour extorsion a été entamée.

Cependant, pour éviter toute confusion avec ses patrons et par souci de transparence, le jeune homme a dû rencontrer son supérieur et lui raconter sa mésaventure… Embarrassant!

L’histoire se termine ainsi et le jeune homme a été félicité pour son honnêteté, mais personne ne pourra lui rendre l’estime de soi qu’il a perdue ce jour-là.

S’il n’avait pas réagi de cette manière, qui sait, il serait peut-être aujourd’hui sans emploi et accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, simplement parce qu’il a manqué de précautions et s’est laissé tenter par cette pratique courante qu’est le cybersexe.

Ne prenez pas de risques et appliquez les conseils contenus dans cette chronique, ils pourraient vous éviter de gros, gros ennuis!