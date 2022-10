Cet incontournable poêle à fondue réinventé est aussi 100% Québécois

Le poêle électrique à fondue chinoise Fondussimo est prêt à venir révolutionner nos repas grâce à son système de panier. Une idée pourtant simple, mais qui s’avère être innovante en plus d’être 100% québécoise!

Les fourchettes qui s’emmêlent, notre morceau de viande qui s’échappe et qui se promène dans le bouillon, la difficulté à remplir le brûleur de combustible… Ce n’est pas la fin du monde, mais si on peut l’éviter, c’est encore mieux!

Le Fondussimo propose d’ingénieux systèmes de paniers, d’accrochage et de chauffage pour nous permettre de cuire, égoutter et réchauffer plein d’ingrédients histoire d’amener les soirées de fondue chinoise à un autre niveau.

Grâce à son système de panier, on peut cuire plus d’aliments que lors d’une traditionnelle fondue.

Plus de nourriture, plus de sécurité

On peut y cuire plusieurs types d’ingrédients à la perfection : suffit de regrouper ceux qui nécessitent un temps de cuisson similaire dans le même panier.

Pâtes, ramens, dumplings, poissons à chair délicate, fruits de mer, boulettes de viande, légumes en tous genres: absolument tout peut être cuit à l’aide du Fondussimo!

Ça nous permet de rentabiliser notre achat puisque l’on peut faire beaucoup plus de recettes qu’avec un poêle à fondue chinoise traditionnel.

Par ailleurs, contrairement à ce qui se vend sur le marché, le Fondussimo est électrique plutôt qu’au gaz, et la température est réglable à l’aide d’un contrôleur. Fini les manipulations dangereuses pour remplir les brûleurs conventionnels!

Un magazine rempli de recettes inédites

Pour nous inspirer et nous permettre de profiter de notre poêle à fondue, Fondussimo a également mis sur pieds un magazine dédié à l’art de la fondue sur la thématique locale.

On peut entre autres y trouver :

20 recettes de fondue exclusives;

30 recettes d’accompagnement;

6 recettes pour réutiliser notre bouillon;

Des trucs et astuces pour mieux profiter de nos fondues réinventées.

Non seulement ça permet de rentabiliser l’achat du poêle en donnant une multitude d’idées recettes, mais ça permet d’encourager l’économie d’ici et honnêtement, ça donne vraiment l’eau à la bouche!

Fondussimo vend également un magazine éponyme rempli de recettes délicieuses.

Le poêle à fondue Fondussimo se vend en ligne pour 175$, et le paquet inclut le bol chauffant de 3 litres et son couvercle en vitre, le système d’accrochage et bien sûr, les 6 paniers.

Quant au magazine, il est vendu séparément au coût de 10$.

