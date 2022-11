Devenez père Noël pour un enfant dans le besoin de votre région

Opération Père Noël, c’est une organisation qui veut permettre à des enfants défavorisés, ou qui n’ont plus de famille, de vivre des moments magiques le matin du 25 décembre, parce que le père Noël leur aura apporté un cadeau qu’ils lui avaient demandé. Pour se faire, ils cherchent des gens qui accepteraient de devenir pères Noël, partenaires ou collaborateurs corporatifs, ou encore de faire un don en argent.

Tous les parents qui fêtent Noël sont impatients de voir les étoiles dans les yeux de son enfant le matin du 25 décembre alors que le Père Noël est passé à la maison lui laisser le cadeau dont il a tant souhaité.

Malheureusement, ce ne sont pas toutes les familles qui ont l’occasion de vivre ce genre de magie alors que certaines sont trop pauvres, désorganisées, ou carrément absentes.

Encore cette année, l’Opération Père Noël viendra en aide à des centaines de familles démunies en offrant des cadeaux aux enfants de ces foyers dans plusieurs régions de la province.

L’organisme œuvre presque partout au Québec et on peut les soutenir en devenant père Noël, mais aussi en devant bénévole, partenaire, ou en faisant un don dans le but que le temps des fêtes soit magique comme il devrait l’être, pour tout le monde.

Qu’est-ce que l’Opération Père Noël?

L’Opération Père Noël a près d’une trentaine de campagnes derrière la cravate. Au fil des ans, leurs pères Noël ont su apporter un peu de réconfort à des enfants provenant de différentes régions du Québec.

J’ai moi-même vécu l’expérience en devenant père Noël pour un jeune et on a sincèrement l’impression de s’investir au bon endroit.

Noël, c’est d’abord et avant tout une journée spéciale pour les enfants, et collaborer à la rendre un peu plus magique pour eux, c’est définitivement dans l’esprit des fêtes.

L’organisme dessert la majorité des grandes régions de la province, incluant :

L’Abitibi;

Le Bas-Saint-Laurent;

Chaudière-Appalaches;

La Côte-Nord;

L’Estrie;

La Gaspésie;

Les îles de la Madeleine;

Lanaudière;

Les Laurentides;

Laval;

La Mauricie et Centre-du-Québec;

Montréal;

La Montérégie;

Nunavik;

Outaouais;

Québec;

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans chacune de ces régions, l’Opération Père Noël établit des partenariats avec des services en lien avec des familles dont les enfants sont à risque de ne pas recevoir la visite du père Noël, comme des centres jeunesse, des CSSS, des écoles, des organismes communautaires, etc.

Le but ultime, c’est d’offrir un cadeau à chacun d’eux, grâce à la générosité des gens qui acceptent de devenir pères Noël et de faire des dons.

Comment devenir un père Noël pour l’OPN?

Pour devenir père Noël, on doit remplir un formulaire en ligne en inscrivant le nombre de lettres d’enfant que l’on désire recevoir, ainsi que notre budget pour chacun d’eux.

Lorsque la demande est traitée, on reçoit la lettre d’un enfant adressée au père Noël avec sa liste de souhaits et son prénom.

C’est touchant et parfois surprenant, car certains ne demandent pas de gros cadeaux, simplement une paire de mitaines pour l’hiver, un nouveau toutou ou une poupée.

On réalise alors à quel point notre geste peut être apprécié et on a vraiment envie de gâter ces petits.

On pourra choisir l’un des cadeaux qu’il demande et répondre à l’enfant avec une petite lettre signée « père Noël », car on demeure anonyme par mesure de sécurité.

On envoie ensuite le cadeau et la lettre à l’OPN, qui s’assurera que le tout soit remis à l’enfant le jour de Noël.

D’autres manières de soutenir l’Opération Père Noël

D’abord, c’est important de noter que tout le monde peut participer en faisant un don en argent à l’OPN. Ils sont vraiment importants, puisqu’ils servent entre autres à répondre à des demandes d’aide de dernière minute.

On peut faire notre don par chèque, en argent comptant ou en ligne via leur site web. En plus, puisqu’ils sont un organisme de bienfaisance, Opération Père Noël nous émet un reçu d’impôt dans les semaines suivant notre don.

Il existe d’autres manières de se joindre à la cause, notamment pour les entreprises qui peuvent devenir partenaires ou collaborateurs corporatifs.

Les collaborateurs sont des entreprises qui soutiennent l’Opération Père Noël en promouvant les activités de l’organisme auprès de leurs employés pour qu’ils deviennent pères Noël ou donateurs.

Les partenaires corporatifs participent quant à eux par le biais de dons en argent ou en marchandises pour les enfants ou pour l’organisme.