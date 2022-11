Une application parfaite pour organiser la vie quotidienne et augmenter la productivité

L’application Any.do permet d’organiser les tâches à effectuer, les différentes listes et rappels en une seule application très facile à utiliser. Disponible sur téléphones intelligents ou tablettes Android ainsi que sur les iPhone et iPad, elle peut se synchroniser avec le calendrier Apple ou Google Agenda.

Il est facile de nos jours d’oublier d’accomplir nos tâches ou de se présenter à nos rendez-vous, car le temps va si vite.

Et puisque qu’aujourd’hui la majorité des gens ont en leur possession un téléphone, l’utilisation du crayon et papier est un peu, comment dire, dépassée?

C’est dans cette optique qu’a été créée l’application Any.do. Nos listes et rendez-vous se retrouvent maintenant dans notre téléphone intelligent sur une seule et unique application!

Disponible autant sur un téléphone intelligent ou une tablette Android qu’un iPhone ou iPad, Any.do peut également se synchroniser avec notre calendrier Apple et Google Agenda.

Avec l’application Any.do, vous serez plus productif!

Fonctionnalités gratuites de l’application Any.do

Il existe diverses versions de calendriers ou de listes de tâches, mais justement, pourquoi ne pas simplement jumeler les deux? De quoi augmenter la productivité!

Sur l’application Any.do, on y retrouve que deux onglets. Déjà, juste avec cette information, on comprend que notre productivité sera augmentée, puisqu’il est plus facile pour l’utilisateur de s’y retrouver.

Nul besoin de chercher où on avait écrit tel ou tel rendez-vous ou l’emplacement de notre si précieuse liste d’épicerie. Les deux onglets sont précis: Tâches et Calendrier.

Dans l’onglet: Tâches, on y retrouve nos obligations, divisées selon plusieurs catégories soit: Aujourd’hui, Demain, À venir et Un jour.

Il est également possible de dresser des listes, que ce soit pour l’épicerie ou simplement pour des projets ultérieurs.

Maintenant, dans l’onglet: Calendrier, on y trouve, bien évidemment, un calendrier. On peut le voir sous toutes formes, notamment la vue Programme, Jour, 3 jours, Semaine et en format mensuel.

La vue d’ensemble permet de voir nos tâches quotidiennes.

Les fonctionnalités payantes d’Any.do

L’application Any.do existe aussi en mode Premium, qui offre des fonctionnalités non disponibles dans la version originale de l’application.

Il est possible dans le mode Premium de donner à une tâche la catégorie appelée Tâche récurrente, c’est-à-dire, une tâche qu’on désire répéter tous les 2 jours, 4 mois ou tout autre intervalle.

Un autre outil qui est fort intéressant est l’option d’ajouter des couleurs au calendrier, dépendamment des activités ou des rendez-vous à venir.

Il est donc vraiment simple de s’y retrouver!

Avec l’option de couleur, il est plus facile de s’y retrouver!

Il est important de mentionner que l’application offre aussi l’option de rappel, provenant de l’application WhatsApp ou même des rappels géolocalisés, selon les lieux où l’on se trouve.

De plus, il est pertinent de savoir que l’application en mode Premium offre aucune limite de taille pour les fichiers. Également, si on désire partager, déléguer ou encore discuter avec d’autres gens, la collaboration est illimitée.

À noter que les fonctionnalités du mode Premium de l’application Any.do sont disponibles au coût mensuel de 3,49$.

En savoir plus sur l’application Any.do

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.