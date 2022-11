Économisez sur votre facture d’électricité avec ce thermostat intelligent québécois

La compagnie québécoise Sinopé propose un thermostat intelligent pour les systèmes de chauffage électrique. Ce dernier nous permet d’économiser alors qu’on peut programmer des heures d’activation à la température de notre choix. C’est sans compter la compatibilité avec tous les assistants vocaux.

On va se le dire, il y a des appareils domotiques plus pratiques que d’autres.

Certains sont plus de l’ordre ludique, comme des lumières intelligentes dont on peut changer la couleur par exemple.

Mais d’autres peuvent réellement avoir un bénéfice pour notre maison et notre portefeuille.

C’est le cas des thermostats intelligents, puisqu’on peut carrément déterminer des plages horaires où notre système de chauffage doit s’activer ou s’éteindre.

La compagnie québécoise Sinopé en offre particulièrement un intéressant pour ceux qui sont munis d’un système de chauffage électrique.

Le thermostat intelligent de Sinopé peut permettre de réaliser des économies sur la facture d’électricité.

Un thermostat intelligent facile à programmer

Ce ne sont pas tous les thermostats intelligents qui sont compatibles avec les systèmes de chauffage électrique. Pourtant, plusieurs ont ce type de système.

Si c’est notre cas, le thermostat intelligent de Sinopé est donc un choix à considérer.

Que l’on ait une installation bipolaire ou ordinaire à 2, 3 ou 4 fils, on retrouve des modèles faits pour notre système à la maison.

Il est important de se rappeler cependant que l’installation du thermostat doit être effectuée par un maître électricien certifié.

Une fois au mur, il suffit de le jumeler à notre réseau Wi-Fi via l’application NeviWeb. Encore là tout se fait facilement, alors qu’on se crée un domicile dans l’application et la pièce dans lequel il est.

Une fois connecté au réseau Wi-Fi, le thermostat va non seulement nous afficher la température intérieure, mais aussi celle extérieure via les données de Météo Média.

Les fonctionnalités du thermostat intelligent de Sinopé

Le thermostat de Sinopé fait bien plus que nous donner la température intérieure et extérieure de notre domicile.

Via l’application mobile, on peut non seulement consulter son historique de consommation, mais surtout programmer des plages horaires où l’on veut que notre système de chauffage s’active et se désactive.

Le thermostat intelligent de Sinopé peut se contrôler via l’application Neviweb.

De quoi éviter les classiques oublis où l’on a laissé le chauffage allumé toute la journée, alors qu’on est parti travailler.

On peut même carrément aussi contrôler notre thermostat à distance si l’on finit plus tôt et que l’on veut que notre maison soit bien douillette à notre retour.

Enfin, le thermostat est compatible avec toutes les religions de maisons domotiques, que ce soit Ok Google, Alexa d’Amazon, Apple Home Kit ou SmartThings de Samsung.

On peut donc à partir de notre assistant vocal contrôler notre thermostat et lui demander d’atteindre un certain degré de chauffage ou carrément de l’arrêter.

À noter que le thermostat fonctionne même si l’on n’a pas d’autres appareils de la marque Sinopé comme la passerelle Zigbee par exemple.

Au niveau du prix, ça varie selon le modèle que l’on veut. Ça se joue entre 85$ et 120$.

Certes, c’est bien plus cher qu’un thermostat régulier, mais si l’on est du genre à oublier de fermer le chauffage avant de partir, il y a de quoi rentabiliser ça!

En savoir plus sur le thermostat intelligent de Sinopé

Acheter en ligne un thermostat intelligent de Sinopé

