Profitez du Vendredi Fou et obtenez de nombreux rabais rénos sur une foule d’articles

Du 17 au 30 novembre, c’est le Vendredi Fou chez Home Hardware. C’est la meilleure occasion de s’équiper avant d’entamer de nouveaux projets rénos, de se faire plaisir avec des appareils technos pour la maison ou de rajeunir ses petits électros. Accessoires de peinture, appareils ménagers, et bien d’autres produits sont ainsi en rabais.

Si vous commencez à me connaître, vous savez que j’adore faire des rénovations.

On n’a qu’à penser aux projets que j’ai documentés sur mon site, comme celui de ma « Punta terrasse » où je me suis amusé à transformer mon toit en espace moderne et connecté.

Puis, vous m’avez aussi suivi tout le long de l’aventure « Pimp ton VR » où j’ai transformé mon VR Triple E Commander 1995 de 32 pieds en véhicule de luxe extratechno.

Par contre, c’est certain que pas mal tout le monde va être d’accord avec moi: si c’est une super passion, elle n’est pas donnée.

Bref, aussi bien profiter des ventes du Vendredi Fou comme celle de chez Home Hardware pour économiser où c’est possible!

Les rabais intéressants du pré-Vendredi Fou du 17 au 23 novembre

Ce n’est pas une surprise pour personne, mais faire des rénos et des modifications à la maison, c’est loin d’être gratuit!

Ça tombe bien, parce que des économies, il y en a même avant le Vendredi Fou! Du 17 au 23 novembre, on sauve jusqu’à 100$ sur les catégories suivantes:

Voir l’ensemble des rabais du pré-Vendredi Fou de Home Hardware

Les rabais intéressants du Vendredi Fou du 24 au 30 novembre

50$ de rabais sur l’aspirateur vertical pivotant de haute performance Hoover

60$ de rabais sur l’aspirateur-balai sans fil Impulse de Hoover

60$ de rabais sur le poêle électrique avec fenêtre en verre OmniMax

Jusqu’à 20% de rabais sur le déglaçant Alaskan sélectionné

20% de rabais sur les filtres de fournaise Filtrete

20% de rabais sur les aspirateurs sans sac Big Ball Allergy+ de Dyson

20% de rabais sur les hottes de cuisinière de 30 po pour dessous d’armoire Nutone

30% de rabais sur le scellant en mousse pour fissures et cavités Tite Foam Lepage

40% de rabais sur les pinceaux et rouleaux BeautiTone sélectionnés

40% de rabais sur les paquets de 2 ampoules à DEL Philips sélectionné

40% de rabais sur l’ensemble de rouleaux à peinture de 5 pièces BeautiTone

40% de rabais sur le radiateur et ventilateur 2-en-1 oscillants OmniMax

Voir l’ensemble des rabais du Vendredi Fou de Home Hardware