Un Hackathon pour aider les organismes

Plus de 200 étudiants de collèges et d’universités de Montréal ont développé des prototypes visant à répondre aux besoins informatiques des organismes sans but lucratif (OSBL) lors du Hackathon Code pour t’engager, qui a pris fin le 7 novembre au Palais de congrès.

:Les étudiants, encadrés par des spécialistes en technologie de Morgan Stanley Montréal, ont développé 18 prototypes pendant les trois jours du concours de programmation.

Les projets ont été présenté aux organismes du Jour de la Terre et à Digital Moment, qui ont chacun sélectionné un projet gagnant pour subvenir à leurs besoins.

La solution retenue pour l’OBNL du Jour de la Terre est une application web qui servira à aider dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’application met des agriculteurs directement en relation avec des banques alimentaires.

Le directeur des communications de l’organisme, Leo Cressati, rappelle que «le gaspillage alimentaire est un problème croissant, et nous saluons le soutien de Morgan Stanley qui nous aide à développer une solution technologique pour le contrer».

De son côté, Digital Moment, qui offre aux jeunes des cours en lien avec la programmation et l’univers numérique, a choisi un projet articulé autour d’une plateforme de partage. Les jeunes pourront s’y connecter autour d’idées et de questions qu’ils considèrent importantes et collaborer aux niveaux local, régional et mondial.

Kate Arthur, PDG et fondatrice de Digital Moment, se réjouit que le concours ait permis «de donner vie à des projets innovants et technologiques avec des ressources que nous n’avons pas en interne».

Morgan Stanley a exprimé son envie d’offrir des embauches ou des stages aux membres de l’équipe gagnante.