Comment partager un album photos avec nos amis via iCloud

Avec la mise à jour d’iOS 16.1 d’Apple, on peut maintenant créer un album photos partagé. Les utilisateurs d’iPhone peuvent se servir de iCloud pour partager photos et vidéos avec leurs amis.

Vous êtes détenteur d’un iPhone et souhaitez partager un album contenant des photos et des vidéos à l’un de vos amis? C’est possible, il suffit de créer un album partagé.

Comment créer un album partagé avec un iPhone?

D’abord, il faut savoir que quelques conditions sont nécessaires pour accéder à cette fonctionnalité: avoir fait la nouvelle mise à jour iOS 16.1 et la personne à qui on partage l’album doit posséder un appareil Apple, que ce soit un iPhone, iPad ou un Mac pour que le transfert soit compatible.

Lorsqu’on invite quelqu’un à l’un de nos albums, il a maintenant la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des photos et vidéos lui aussi. D’ailleurs, on peut inviter un maximum de 5 utilisateurs.

En créant l’album partagé sur iCloud, on est considéré comme l’hôte de ce dernier. Ce que ça implique? C’est notre espace de stockage qui est utilisé dans ce cas et non celui de nos invités.

Notez que si l’on déplace nos photos personnelles (qui se trouvent dans l’application Photos de notre appareil) vers un album partagé, on utilise alors un seul espace de stockage.

Voici comment créer un album partagé:

Ouvrez l’application Réglages de votre appareil et appuyez sur Photos. Dans la section Photothèque, cliquez sur Photothèque partagée. Pesez sur Démarrer dans la fenêtre qui s’affiche. Choisissez les utilisateurs que vous voulez inviter. Sélectionnez les photos et vidéos que vous souhaitez ajouter à l’album partagé. Si vous souhaitez, vous pouvez prévisualiser l’album partagé. Déterminez si vous voulez un partage automatique ou manuel à partir de l’appareil photo de votre iPhone. Appuyez sur OK.

Petit rappel! Si l’utilisateur que vous invitez n’a pas fait la mise à jour iOS 16.1, il ne pourra pas accéder à l’album partagé.

Voici une nouvelle façon simple de partager des photos avec qui vous voulez!