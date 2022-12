Kindle Scribe: Prenez des notes manuscrites sur la plus grosse liseuse!

Amazon propose une toute nouvelle liseuse grand format, la Kindle Scribe. Non seulement celle-ci ne se démarque pas son écran de 10,2po, mais on peut littéralement prendre des notes manuscrites via un crayon fourni avec celle-ci. De quoi annoter nos livres numériques, prendre des notes ou signer nos documents PDF.

Dans le monde du livre, il y a généralement deux types de personnes. Ceux qui préfèrent les livres format de poche et ceux qui préfèrent les grands formats.

Cette réalité se transpose aussi au monde des liseuses, mais la vaste majorité d’entre elles adoptent un format s’apparentant plus aux livres de poche.

Du côté des liseuses Kindle, la plus grosse taille d’écran jusqu’ici était de 7po avec la Kindle Oasis.

Or, voilà qu’elle vient d’être détrônée par la Kindle Scribe et son écran de 10,2po. À cela s’ajoute un crayon nous permettant de prendre des notes manuscrites à même notre liseuse!

Écrivez comme sur du papier

Les liseuses Kindle se démarquent déjà par leur écran e-ink qui est notamment moins agressant et fatiguant pour les yeux qu’un écran tel que celui d’un iPad. Cette technologie permet aussi de reproduire en quelque sorte le papier.

Eh bien, cette sensation se transpose maintenant à l’écrit avec la Kindle Scribe.

À même le crayon fourni avec la liseuse, on peut littéralement prendre des notes manuscrites sur la Kindle.

Avec la Kindle Scribe, on peut directement annoter de façon manuscrite dans un livre Kindle.

On peut annoter un livre Kindle, mais également prendre des notes sur l’un des modèles de papiers proposés par la liseuse, comme:

Feuille blanche

Feuille lignée

Feuille quadrillée

Feuille pointillée

Feuille de tâche

Agenda

Calendrier

On peut carrément écrire ou même faire des dessins sur notre Kindle Scribe.

Le crayon est vraiment précis et on se croirait vraiment à écrire sur une feuille de papier. On ne ressent aucune latence lorsqu’on écrit ou même lorsqu’on efface ce qu’on a inscrit.

On retrouve d’ailleurs deux crayons, le Basic et le Premium.

Les deux crayons ne nécessitent pas de recharge et se fixent magnétiquement sur le côté de la Kindle Scribe. On aurait préféré qu’il se fixe sur le dessus pour faciliter la prise en main, mais c’est un détail…

Là où le Premium se démarque, c’est qu’il est muni d’une gomme à effacer sur l’embout et d’un bouton de raccourci pour par exemple activer le surligneur.

Toujours est-il qu’on peut également prendre des notes dans plusieurs types de documents, sois:

PDF

TXT

PNG

GIF

JPG

JEG

RTF

HTM

HTML

BMP

EPUB

Word (en 2023)

La Kindle Scribe peut devenir un outil de travail intéressant pour prendre des notes sur nos documents.

Un superbe écran pour lire nos livres

La Kindle Scribe n’est pas uniquement un carnet de notes, mais c’est également une liseuse à part entière.

On peut donc profiter de nos livres numériques favoris sur un très bel écran antireflet de 10,2po.

On peut par ailleurs changer la tonalité de l’écran pour un éclairage blanc ou bien plus jaunâtre et chaleureux pour la nuit. On retrouve même un mode sombre où tout l’écran est noir et les lettres sont blanches.

L’écran de la Kindle Scribe peut automatiquement s’ajuster selon la lumière ambiante.

Côté autonomie de batterie, celle-ci dure longtemps… Vraiment longtemps!

Si on s’en sert pour lire des livres, une recharge complète peut nous durer 12 semaines à raison de 30 minutes de lecture par jour.

Pour écrire, c’est 3 semaines toujours selon une base de 30 minutes d’écriture par jour.

Bref, on ne se trouve pas à la charger souvent via le câble USB-C.

Et pour ceux qui se le demandent, non elle ne peut pas être chargé sans fil comme la Kindle Paperwhite Signature.

Notez également que la Kindle Scribe n’est pas résistante à l’eau contrairement encore une fois à la Kindle Paperwhite ou la Kindle Oasis.

Malgré son plus gros écran, la Kindle Scribe demeure une liseuse très mince et facile à transporter.

Enfin, niveau prix, la Kindle Scribe devient la liseuse la plus dispendieuse de la gamme.

Le modèle de 16Go avec le crayon Basic coûte 429$. Le modèle avec le crayon Premium lui monte à 459$. On peut par ailleurs opter pour un modèle de 32Go (479$) ou même 64Go (509$).

Ça demeure dispendieux, mais beaucoup moins que la Remarkable 2 qui est vendu plus cher et sans crayon!

Bref, ça demeure une excellente option pour ceux qui souhaitent avoir la plus grosse surface de lecture possible et/ou ceux qui souhaitent prendre des notes manuscrites et s’envoyer le tout sur leurs divers appareils.

Kindle Scribe Acheter en ligne

