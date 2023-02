Créez un réseau internet mesh privé et sécurisé pour tous vos appareils avec NordVPN

La compagnie de cybersécurité NordVPN propose une fonctionnalité nous permettant de créer un réseau mesh ou meshnet. Il s’agit d’un réseau privé et sécurisé par chiffrement reliant nos différents appareils ainsi que ceux de nos amis ou nos collègues de travail. On vous explique le fonctionnement, les avantages, les limites et comment créer un réseau mesh via un ordinateur ou via l’application mobile de NordVPN.

La concurrence étant rude dans le monde des VPN, NordVPN souhaite se distinguer grâce à la possibilité de créer un réseau mesh.

Qu’est-ce qu’un VPN et ça sert à quoi?

Cette fonctionnalité nous permet notamment d’avoir une connexion chiffrée entre nos appareils, d’accéder à distance à nos fichiers et de créer une nouvelle adresse IP sur lequel nos amis et collègues de travail peuvent se connecter.

Qu’est-ce qu’un réseau Meshnet de NordVPN?

Un réseau Meshnet de NordVPN est un réseau internet que l’on crée en quelques clics à partir de notre ordinateur (PC, Mac ou Linux), notre téléphone ou tablette via l’application de NordVPN.

Ça transforme en quelque sorte notre ordinateur, tablette ou téléphone en routeur. Ça va ensuite digérer le trafic internet des différents appareils connectés au réseau que l’on a créé.

Bref, notre appareil prend notre réseau internet et crée en quelque sorte un réseau LAN sur lequel on va y connecter nos autres appareils.

Et on ne parle pas juste des appareils dans notre maison. On peut y connecter des appareils qui sont à l’autre bout du monde!

Via l’application de NordVPN, on envoie une invitation à nos amis et nos collègues de travail afin qu’ils se joignent au réseau privé que l’on a créé.

Les avantages de créer un réseau Mesh

Voici donc les principaux avantages de se créer un réseau Meshnet avec NordVPN.

Connexion chiffrée entre tous les appareils

Le premier et principal avantage de créer un réseau meshnet avec NordVPN est que ce réseau internet nous permet d’avoir une connexion sécurisée entre tous les appareils qui y sont connectés.

Ce réseau Mesh de NordVPN s’appuie sur un protocole qu’ils appellent NordLynx. Celui-ci est en fait basé sur WireGuard qui est une technologie hautement reconnue de chiffrement et qui nous permet de protéger nos informations tout comme sur un VPN.

La connexion entre les appareils liés au Meshnet de NordVPN est protégé par chiffrement.

Bref, tous les fichiers qui transitent entre nos appareils connectés sur le réseau Mesh sont chiffrés et ne peuvent donc pas être interceptés et volés par un pirate informatique.

Ceci s’avère très intéressant notamment dans un milieu de travail où l’on a plusieurs employés répartis un peu partout ou qui font du télétravail. Ça nous permet de transférer tous nos documents en sécurité.

Accéder à ses fichiers à distances

Tout comme sur un réseau LAN, le Meshnet de NordVPN nous permet d’accéder à distance aux fichiers qui sont sur notre ordinateur (si on a créé le réseau sur un ordinateur).

Toujours dans un contexte de travail par exemple, ça peut devenir intéressant si on veut accéder à un fichier qui est sur notre ordinateur de la maison ou du bureau sans y être physiquement.

Avec le Meshnet de NordVPN on peut accéder à notre ordinateur à partir de n’importe où dans le monde.

Génère une nouvelle adresse IP

L’autre avantage du réseau mesh de NordVPN est qu’il génère une nouvelle adresse IP.

En créant une nouvelle adresse IP, ceci permet à tous les appareils connectés au Meshnet de donner l’impression qu’ils sont physiquement au même endroit.

Le Meshnet de NordVPN créé automatiquement une nouvelle adresse IP.

Ceci peut s’avérer intéressant pour les amateurs de jeux vidéo qui veulent créer un LAN virtuel.

Ça peut également potentiellement s’avérer une façon de contourner les frais de partage de compte de Netflix!

Un réseau meshnet peut-il permettre d’éviter les frais de partage de compte Netflix?

Les limites et contraintes d’un réseau Meshnet

Le Meshnet de NordVPN est un bel ajout à son offre de VPN, mais il a des limites et certaines contraintes.

D’abord, on ne peut pas y connecter un nombre illimité d’appareils. On peut connecter 10 de nos appareils ainsi que 50 appareils externes.

Pour ce qui est des appareils externes, donc ceux de nos amis et collègues, eux aussi doivent être abonnés à NordVPN pour pouvoir se connecter à notre Meshnet.

Ensuite, tout comme lorsqu’on se connecte à un VPN, on peut rencontrer des ralentissements de notre connexion internet.

Enfin, ça demande à ce que la fonction soit toujours activée. De facto, ça implique aussi que l’appareil sur lequel on a créé le Meshnet soit toujours allumé et connecté à internet.

Comment créer un réseau Mesh de NordVPN via un ordinateur

C’est très simple de créer un réseau Meshnet via l’application pour ordinateur de NordVPN, il suffit:

Ouvrir l’application de NordVPN Se connecter à son compte Dans la colonne de gauche, cliquer sur: Réseau Mesh Cocher l’option à la droite de la mention: Réseau Mesh

Voici comment créer un réseau Mesh de NordVPN via un ordinateur.

Comment créer un réseau Mesh de NordVPN via l’application mobile

Sur l’application mobile iOS ou Android de NordVPN il est également très simple de créer un réseau mesh de NordVPN alors qu’on doit juste:

Ouvrir l’application de NordVPN Se connecter à son compte Appuyer sur l’icône de Meshnet Peser sur: Activer

Voici comment créer un réseau Mesh de NordVPN via l’application mobile.

