Les jeunes Québécois ne sont pas moins en ligne qu’au plus fort de la pandémie

Avec une consommation en hausse de vidéos YouTube et TikTok, autant de jeunes Québécois passent plus de dix heures sur internet qu’au plus fort de la pandémie. C’est ce que révèle «La famille numérique», une étude de NETendances publiée par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.

L’étude montre que 42% des Québécois de 6 à 17 ans étaient en ligne pour plus de 10 heures chaque semaine en 2022, une quantité similaire à celle mesurée pendant les années pandémiques. En 2021, c’était 42% aussi, et en 2020, 40%.

Avant la pandémie, ce n’était que 25% des Québécois de cette tranche d’âge qui passaient en moyenne plus de 10 heures sur internet chaque semaine. La hausse de cette habitude de consommation internet, qui a débuté à une époque où les cours se donnaient essentiellement en ligne, ne s’est donc pas épuisée malgré le retour en présentiel des formations scolaires.

YouTube et TikTok pointés du doigt

L’activité en ligne principale de 67% des jeunes Québécois est le visionnement de vidéos, particulièrement sur les plateformes YouTube et Tiktok, révèle «La famille numérique». Il s’agit de l’activité la plus populaire, après les jeux vidéo en ligne à 64% et le visionnement de séries ou de films à 47%. La tendance de consommation internet semble se faire via des activités essentiellement ludiques.

Une hausse du nombre de jeunes qui utilisant trois appareils électroniques et plus est aussi remarquée. En 2022, c’était le cas pour 75% des jeunes, alors qu’en 2019, ce n’était le cas que pour 40% d’entre eux. Le type d’appareil dont l’utilisation a le plus cru est l’assistant vocal à domicile. Augmentant de 21% de 2019 à 2022, ce sont désormais 36% des jeunes qui l’ont incorporé à leur mode de vie.