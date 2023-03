Voici comment éviter de télécharger une app qui pourrait faire planter votre appareil Android

Le magasin d’applications pour téléphones et tablette Android, le Play Store, ajoute un nouvel avis pas mal intéressant. Avant de télécharger une application, on peut savoir si celle-ci risque de boguer ou de planter selon notre modèle d’appareil Android sur lequel on veut l’installer.

Contrairement aux iPhone où il existe essentiellement 3-4 appareils par génération, il existe une multitude de constructeurs qui fabriquent différents modèles de téléphones et tablettes Android.

Chacun a leurs spécificités avec des composants différents. On retrouve des appareils d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou de haut de gamme.

Tous les appareils Android ne répondent donc pas de la même façon lorsqu’on télécharge et lance une application spécifique. Certaines sont plus énergivores que d’autres et si notre téléphone n’a pas les composants pour la rouler adéquatement, bien elle bogue ou plante…

Comprenant cette réalité, Google a donc décidé d’ajouter une nouvelle mention dans son magasin d’application qu’est le Play Store.

Une alerte pour éviter les applications boguées sur Android

Afin d’éviter de télécharger une application qui risque de boguer ou faire planter notre téléphone ou tablette Android, une nouvelle alerte a été ajoutée au Play Store.

Dans un cas où l’on s’apprête à télécharger une application qui ne sera pas optimisée sur notre appareil, on retrouve alors cette mention sous le bouton Installer:

De récentes données provenant d’appareil similaire montrent que cette app peut ne pas fonctionner correctement sur votre terminal.

Voici un aperçu de l’alerte que l’on peut retrouver sur Play Store quand une application n’est pas optimisée sur notre appareil Android.

Sur le blogue des développeurs d’Android, Google explique :

La qualité technique peut varier d’un appareil à l’autre. Par exemple, une application peut être stable et fluide sur un modèle de téléphone, mais pas sur un autre. Pour tenir compte de cela, nous introduisons un nouveau seuil de mauvais comportement qui est évalué par modèle de téléphone. Au lancement, ce seuil sera fixé à 8 % pour le taux de plantage perçu par l’utilisateur et le taux ANR (ndlr : le message d’erreur: l’application ne répond pas’) perçu par l’utilisateur.

C’est donc dire que si une application atteint un score de mauvais comportement dépassant les 8% selon Google, l’avis sera affiché sur le Play Store.

Un bon moyen donc d’éviter de télécharger et installer une application qui risque de nous faire rager si celle-ci plante souvent!