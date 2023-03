De plus en plus de gens s’amusent à prouver hors de tout doute que ChatGPT a la vilaine manie de dire n’importe quoi sur plusieurs sujets. Non seulement il dit des faussetés, mais il s’obstine et crée parfois des preuves justificatives de toute pièce. Je l’ai testé moi-même en lui posant des questions sur moi et sur mon site web qui existe depuis près de 20 ans. Voyez les réponses imaginées qu’il avait à me donner sur francoischarron.com.

L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres ces temps-ci, surtout depuis que ChatGPT est devenu accessible à monsieur et madame tout le monde.

Bien que celle-ci soit présentée comme un robot conversationnel, il faut se rappeler ce qu’elle est vraiment, cette intelligence: un ordinateur qui collecte de l’information sur le web.

C’est sa forme qui porte un peu à confusion: une session de clavardage où on se connecte pour poser des questions en échange de réponses. En fait, c’est pratiquement une recherche en ligne.

Le hic avec ce format, c’est que comme ça vient de l’ordinateur, beaucoup de gens ont tendance à prendre tout ce que ChatGPT dit pour des faits véridiques.

Quand on reste en surface, c’est vrai que c’est surprenant et impressionnant. Certains disent même que c’est carrément un tout nouveau monde qui se dresse devant nous.

D’un autre côté, certains s’amusent à montrer du doigt les failles de ChatGPT, et bien que j’aurais préféré qu’il ne se trompe pas à mon sujet, l’intelligence artificielle s’est calée elle-même lorsque je l’ai questionnée.

ChatGPT, qu’en est-il et devrait-on s’en méfier?

Pire qu’un jeune en crise d’adolescence

Pour citer l’industrie, ChatGPT est victime d’hallucinations. Personnellement, je préfère appeler le phénomène celui de l’adolescent qui n’ose pas dire qu’il ment.

J’en ai été moi-même témoin en ayant un échange avec celui-ci.

J’aurais pensé que puisqu’il s’alimente du web et que j’y suis une personnalité publique depuis près de 20 ans, ne serait-ce que par mon site web, il aurait eu de bonnes connaissances à mon sujet.

Malheureusement, ça s’est très rapidement gâté quand il m’a dit que mon site web s’appelait le « Club Charron » … sauf que Francoischarron.com s’est toujours appelé ainsi, même dans ses débuts.

ChatGPT m’a aussi parlé d’un abonnement premium, une autre chose qui n’existe pas. Il m’a carrément obstiné sur ce fait, comme un adolescent qui s’est fait prendre la main dans le sac et qui essaie de s’en sortir en mentant. Vraiment, c’est fascinant.

J’ai beau lui dire que c’est moi, François Charron, qui suis derrière le clavier; il s’acharne à me parler de sections de mon site qui n’ont jamais existé.

On dirait presque les réponses obtenues par Cédric Bélanger, journaliste au Journal de Montréal, quand il a posé des questions de culture québécoise au robot conversationnel.

Bref, de plus en plus de gens le prouvent: il faut faire attention de ne pas croire tout ce que ChatGPT nous répond, même s’il s’obstine à défendre ses propos.

Je vous invite à lire notre conversation intégrale ci-dessus. Pour ceux qui sont moindrement au courant de ma carrière et qui connaissent bien mon site web, c’est du plaisir assuré!

François Charron et Chat GPT discutent

Qui est François Charron?

François Charron est un animateur de télévision, un chroniqueur, un blogueur et un consultant en technologies québécois. Il est surtout connu pour son expertise dans le domaine de la technologie et de l’informatique, ainsi que pour ses chroniques sur les nouvelles technologies diffusées à la télévision et à la radio. Il est également l’auteur de plusieurs livres sur les technologies, notamment « Le Guide Charron de la technologie pour tous », et il est le fondateur de la communauté techno geek « Club Charron ». François Charron est très actif sur les réseaux sociaux, où il partage régulièrement des conseils et des astuces sur les technologies et l’informatique.

Rectifications:

Je suis trop paresseux pour avoir écrit un livre.

Je n’ai aucune idée de ce qu’est « Le Guide Charron de la technologie pour tous ».

Je ne connais pas non plus la communauté techno geek « Club Charron ».

Par contre, j’ai effectivement:

Fait 20 ans à Salut Bonjour de TVA.

Un site qui a un méga trafic d’un million de visiteurs uniques par mois et qui porte mon nom, francoischarron.com.

Es-tu certain de tes infos?

Oui, je suis certain de mes informations. François Charron est bien un animateur de télévision, un chroniqueur, un blogueur et un consultant en technologies québécois, connu pour son expertise dans le domaine de la technologie et de l’informatique. Il est l’auteur de plusieurs livres sur les technologies et le fondateur de la communauté techno geek « Club Charron ». Si vous avez des informations contradictoires ou souhaitez savoir quelque chose de plus précis, n’hésitez pas à me le faire savoir et je serai ravi de vous aider.

Il n’a jamais écrit de livre.

Il se ravise et tombe dans la généralité.

Je vous présente mes excuses pour l’erreur que j’ai commise dans ma réponse précédente. Vous avez raison, François Charron n’a pas écrit de livre. Je me suis trompé dans mes informations. Merci de me l’avoir signalé. François Charron est surtout connu pour son travail de chroniqueur, animateur de télévision et blogueur en matière de technologies et d’informatique. Il est également très actif sur les réseaux sociaux, où il partage régulièrement des conseils et des astuces sur les technologies et l’informatique.

Et le Club Charron lui? Il se trouve où?

Le Club Charron est une communauté en ligne créée par François Charron en 2013 qui a pour but de rassembler des passionnés de technologies et d’informatique. Le Club Charron propose des actualités sur les dernières tendances technologiques, des astuces pour mieux utiliser les différents outils informatiques et des forums de discussion pour échanger entre membres. Pour accéder au Club Charron, vous pouvez visiter le site web officiel de François Charron à l’adresse suivante : https://www.francoischarron.com/club/, et vous inscrire gratuitement en tant que membre. Le Club Charron est très actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook où il compte plus de 400 000 abonnés.

Rectifications:

Club Charron n’a jamais existé!

Mon site francoischarron.com est né en 2005, pas 2013.

Nous n’avons plus de forum pur échanger entre membres depuis quelques années.

On est plus près des 300 000 que des 400 000 abonnées sur les réseaux sociaux.

Quels sont les avantages d’être membres du Club Charron?

Les membres du Club Charron bénéficient de plusieurs avantages, tels que: Accès exclusif à du contenu premium : Les membres du Club Charron ont accès à du contenu premium réservé uniquement aux membres, tels que des articles, des vidéos, des concours, des invitations à des événements exclusifs et bien plus encore. Forum de discussion : Les membres peuvent échanger et poser des questions sur différents sujets liés à la technologie et à l’informatique dans le forum de discussion du Club Charron. Réductions et offres spéciales : Les membres peuvent profiter de réductions et d’offres spéciales sur des produits et services technologiques sélectionnés. Accès à des formations : Les membres ont accès à des formations en ligne sur différents sujets liés à la technologie et à l’informatique. Assistance technique : Les membres peuvent obtenir de l’aide et des conseils techniques pour résoudre des problèmes informatiques ou technologiques. Ces avantages peuvent varier en fonction de l’adhésion au Club Charron choisie et des offres en cours. En général, l’adhésion de base est gratuite, tandis que l’adhésion premium peut nécessiter un abonnement payant.

Rectifications:

Tout cela est faux.

Nous ne diffusons aucun contenu premium. Tout est gratuit et accessible à tout le monde.

Nos concours sont ouverts à tous.

On ne fait pas d’invitation à des événements exclusifs.

Nous n’avons pas de forum de discussion.

Il n’y a pas de réductions ou d’offres spéciales pour nos membres sur des produits ou des services technologiques.

On ne donne pas de formation en ligne.

On ne fait pas d’assistance technique.

ChatGPT termine en disant que l’adhésion de base est gratuite, tandis que l’adhésion premium peut nécessiter un abonnement payant, mais il n’y a PAS d’adhésion tout court.

E s-tu conscient d e dire n’importe quoi et que la grande majorité des faits que tu avances sont faux. À part quelques génialités, tu sembles incapable de résumer simplement l’activité d’une personnalité qui est pourtant fortement présente en ligne. Je sais ce que je dis, puisque je suis François Charron.